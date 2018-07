Il film che non fecero fare a Hitchcock

Napoli - consigliere regionale pestato mentre filma un parcheggiatore abusivo | Video : Un'aggressione, ai danni del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, si è consumata nella serata di ieri all'esterno di un noto locale di via Marina, a Napoli. È lo stesso Borrelli a raccontarlo...

Zucchero - miele e peperoncino/ Su Iris il film con Lino Banfi e Renato Pozzetto (oggi - 1 luglio 2018) : Zucchero, miele e peperoncino, Iris: va in onda stasera il film ad episodi diretto da Sergio Martino con nel cast Lino Banfi, Pippo Franco e Renato Pozzetto. (oggi, 1 luglio 2018)(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:38:00 GMT)

Marco Giallini e Alessandro Gassmann a Roma sul set del film Non ci resta che il crimine (foto) : Si chiama "Non ci resta che il crimine" il nuovo film di Massimiliano Bruno che riunisce Marco Giallini e Alessandro Gassmann. Il duo di attori, presto in televisione con le nuove stagioni delle fiction Rocco Schiavone e I Bastardi di Pizzofalcone, si trova sul set Romano, ed è stato fotografato da Il Messaggero presso piazza di S. Apollinare. A giudicare dai costumi di scena, il film dovrebbe essere ambientato negli anni Settanta, anche se ...

Quello che so sull’amore film stasera in tv 30 giugno : trama - curiosità - streaming : Quello che so sull’amore è il film stasera in tv sabato 30 giugno 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola diretta da Gabriele Muccino vanta un cast stellare tra cui Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman, Catherine Zeta-Jones e Dennis Quaid. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Quello che so sull’amore film stasera in tv: ...

8 film catastrofici che raccontano gli asteroidi : Se da un punto di vista scientifico asteroidi, meteoriti e comete sono oggetti spaziali ben diversi, da un punto di vista cinematografico non c’è grande differenza. È sufficiente il topos dell’imminente collisione di uno dei 3 per scatenare il panico sulla terra e mobilitare i capi di stato nel tentativo di trovare una soluzione al problema. Capostipite di tutto questo filone è Armageddon, capolavoro del 1998 con il quale tutte le ...

The Guardian - Salvataggio in mare/ Su Iris il film con Ashton Kutcher e Kevin Costner (oggi - 28 giugno 2018) : The Guardian - Salvataggio in mare, Iris: il film in onda stasera dalle 21.00. La regia è di Andrew Davis, nel cast troviamo Ashton Kutcher, Kevin Costner e Sela Ward. (oggi, 28 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:22:00 GMT)

Once Upon a time in Hollywood - 10 cose che non sapete del nuovo film di Quentin Tarantino. E la prima sorprendente foto : Once Upon a time in Hollywood è il nuovo film di Quentin Tarantino ambientato nel 1969 nei luoghi e all’epoca dell’omicidio di Sharon Tate. Dal set, e grazie alla pagina Instagram di Leonardo DiCaprio, è arrivata la prima testimonianza fotografica delle riprese ancora in corso con lo stesso DiCaprio e Brad Pitt vintage, a figura intera, simil Starsky and Hutch. Ecco le dieci cose da sapere sul nono, attesissimo film del regista di Pulp ...

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme sul set del film di Quentin Tarantino. È la prima volta che recitano insieme : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per la prima volta insieme sullo stesso set: ecco la foto che, apparsa sul profilo Instagram del secondo, ha mandato in visibilio i fan. I due, infatti, stanno girando Once Upon a Time in Hollywood, il prossimo film di Quentin Tarantino.Nella pellicola, DiCaprio interpreterà Rick Dalton, ex star di film western, mentre Brad Pitt vestirà i panni della controfigura di Dalton, Cliff Booth. Ambientato nel ...

Palinsesti Rai autunno 2018 : i film che vedremo : Presentati a Milano i Palinsesti Rai per l’autunno 2018: ecco i film in prima visione che vedremo nei prossimi mesi sui canali dell’azienda di Viale Mazzini Il futuro è già in programma. E’ questa la sigla che rappresenta la nuova proposta televisiva della Rai che si conferma una delle aziende leader nel palinsesto televisivo italiano. Il Direttore Generale Mario Orfeo ha presentato i Palinsesti Rai dell’autunno 2018 ...

I film in concorso al Giffoni film Festival 2018 : in gara anche undici italiani : Sono 99, tra lungometraggi e cortometraggi, i Film in concorso alla 48esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio. Fra queste ben 11 sono realizzate e prodotte in Italia.

8 MM - DELITTO A LUCI ROSSE - RAI 4/ Info streaming del film di Joel Schumacher (oggi - 26 giugno 2018) : 8 mm - DELITTO a LUCI ROSSE, Rai 4: stasera va in onda a partire dalle 21.15 il film con protagonista Nicolas Cage. Nel cast anche Joaquin Phoenix e James Gandolfini (oggi, 26 giugno 2018)(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:32:00 GMT)

David Lynch : «I film che non giro più. Le idee che ancora ho» : «Oggi come oggi non potrei girare un film perché i film che faccio io non durerebbero a lungo nelle sale». David Lynch ne è convinto, fermo sulla sua posizione di non realizzare più una pellicola in futuro, lasciando che sia la terza stagione di Twin Peaks l’ultimo lavoro a portare la sua firma. «Questo non significa che non abbia idee», chiarisce il regista al The Guardian, pronto a riconoscere il castello di intuizioni e spunti che gli ...

"Gotti" - il film sulla mafia che la critica stronca ma il pubblico applaude : Questa è a storia di un film difficile. Gotti, che vede protagonista John Travolta nei panni del boss di Cosa Nostra a New York John Gotti, è arrivato nelle sale americane dopo una gestazione piena di ostacoli durata ben sette anni e ora le difficoltà non sono finite. Il regista Kevin Connolly, John Travolta e il resto del cast (Kelly Preston, Stacy Keach) hanno infatti dovuto affrontare le feroci recensioni della critica. Per il New York Times ...

L'UOMO CHE VIDE L'INFINITO - CANALE 5/ Info streaming del film con Jeremy Irons (oggi - 24 giugno 2018) : L'UOMO che VIDE L'INFINITO, CANALE 5: in onda stasera in prima tv il film di Matt Brown con nel cast Dev Patel, Jeremy Irons, Toby Jones, e Jeremy Northam. (Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 20:30:00 GMT)