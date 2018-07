Il figlio di Bettarini e Simona Ventura ferito fuori da una discoteca a Milano

ilgiornale

(Di domenica 1 luglio 2018) Brutta disavper Niccolò, 19 anni,die dell'ex calciatore Stefano. Il giovane è rimasto gravementecon nove coltellate, dopo aver trascorso una serata in, a. All'interno del locale, l'Old Fashion, non è successo nulla, così come ha confermato il gestore, Roberto Cominardi, che ha attentamente visionato i filmati delle telecamere di sicurezza insieme alle forze dell'ordine: "Nelle riprese non c"è nulla che potesse far pensare o prevedere una rissa", dice a Repubblica.Il dramma si è consumato per strada. "Alla chiusura - racconta il gestore - abbiamo notato una lite in strada e avevo mandato la mia security a controllare, perché non vogliamo casini". E aggiunge: "Lo conosciamo da tempo, se fosse accaduto qualche diverbio nel locale ce lo avrebbe segnalato". Il ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale ...