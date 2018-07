Il favorito per arbitrare la finale è un argentino col riporto | ma qui si tifa per

Usa - shock per i democratici a NY : pasionaria socialista batte il favorito Crowley deve ammettere la sconfitta : shock per i democratici a New York. Nelle primarie per scegliere il candidato della città alla Camera – distretti di Queens e Bronx – uno dei politici più influenti del partito, Joe Crowley, è stato sconfitto da Alexandria Ocasio-Cortez. Con il 98 per cento dei voti scrutinati, Ocasio Cortez ha il 57,5 % dei consensi, Crowley il 42,5 %. Quest’ultimo ha già riconosciuto la sconfitta, spiegando che “l’amministrazione Trump è una minaccia per i ...

Tesoro - fonti : Tria spinge per soluzione interna su DG - favorito... : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria è orientato a scegliere Alessandro Rivera, che negli scorsi anni ha gestito per il ministero la partita delle crisi bancarie, per il ruolo di direttore generale del suo ...

Mondiali Russia 2018 - Rocchi favorito per arbitrare la finale : Gianluca Rocchi potrebbe essere il quarto italiano ad arbitrare la finale dei Mondiali, senza l’Italia il fischietto ha “strada libera” È stato il primo direttore di gara a utilizzare il Var in un Mondiale, potrebbe essere il quarto arbitro italiano (dopo Gonella nel 1978, Collina nel 2002 e Rizzoli nel 2014) a dirigere una finale ai campionati del mondo. Gianluca Rocchi, secondo i bookmaker, è tra i possibili designati ...

Wimbledon 2018 - i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Roger Federer il grande favorito - incertezza nel tabellone femminile : Il mondo cambia, le stagioni passano ma a Wimbledon, nel “Tempio del tennis“, il tempo si è fermato. I campi di Church Road sono pronti a accogliere, dal 2 al 15 luglio, questa edizione 2018 dei Championships ed il fascino è sempre lo stesso. L’erba londinese sarà palcoscenico ideale per gli attori con racchetta e pallina, pronti a recitare il proprio ruolo al meglio possibile e prepararsi al colpo di scena. Come dicevamo, la ...

Mondiali - per la Snai il Brasile è favorito sulla Serbia : Mondiali– Per Snai, il Brasile è favoritissimo a 1,50: la vittoria della Serbia rende 7 volte. Quanto al pari, che promuove il Brasile, è un’opzione da 4,25. La Seleçao finora ha fatto segnare due Under su due, il terzo vale 1,80, l’Over è leggermente più alto: 1,90. Su Snai, Neymar ha la quota più bassa: un suo gol si gioca a 2,00, Gabriel Jesus arriva a 2,25. A 3,00 Coutinho. La Serbia risponde con Mitrovich a 5,00 e la ...

DIRETTA/ Formula 1 Gp Francia 2018 - F1 streaming video SKY gara live : Hamilton grande favorito per la vittoria : DIRETTA Formula 1 F1 gara live Gp Francia 2018 Le Castellet: ordine d'arrivo, vincitore e podio dell’ottava gara della stagione (oggi domenica 24 giugno). Ultimi preparativi sulla griglia di partenza, tra circa un quarto d'ora comincerà il Gran Premio di Francia che dopo 10 anni torna a far parte del mondiale di Formula 1.La gara del Gran Premio di Francia 2018 di Formula 1 dal circuito di Le Castellet sarà naturalmente trasmessa oggi su ...

F1 - GP Francia 2018 : le previsioni meteo. Il rischio pioggia è concreto per la gara. Chi sarà il favorito? : Giove Pluvio potrebbe far visita sul circuito di Le Castellet (Francia), sede dell’ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno? Sembrerebbe di sì. Leggendo le previsioni del tempo per la giornata odierna e, in particolare quando la gara inizierà (ore 16.10), la percentuale di precipitazioni è prossima al 50%, nelle ore che vanno dalle 14.00 in avanti. Pertanto, i team ed i piloti potrebbero incontrare il bagnato in questa domenica francese, ...

Scommesse : per la Snai Brasile superfavorito su Svizzera : La vittoria del Brasile sulla Svizzera, nella sfida di domani, è fissata a 1,40 sul tabellone Snai. Per la Svizzera il compito di vincere è quasi proibitivo, a 8,50, e anche il pareggio è un traguardo lontano, a 4,50. Battere Alisson almeno una volta è a 1,83, ma per Snai i riflettori sono sui bomber Neymar (a 1,85) e Gabriel Jesus (2,00), Firmino (2,50), Coutinho (2,75). Gli svizzeri puntano su Gravranovic e Seferovic, dati a 5,00. ...

Massimo Verdastro è sulle scene Edoardo II : un re che grida l'amore per il suo favorito : Massimo Verdastro è sicuramente uno degli artisti più eclettici e originali del panorama teatrale italiano. Ha lavorato con grandi nomi della scena na...

MotoGP - Max Biaggi : 'Marquez favorito per il titolo - Lorenzo - Dovizioso e Rossi faranno grandi cose' : Voglio restituire al mondo delle moto tutto ciò che ho ricevuto nel corso di molti anni '. Come pilota, come hai visto il gran premio d'Italia della MotoGP? 'E 'stata una gara bellissima ed ...

Mondiali 2018 - Ancelotti : 'Brasile favorito per la vittoria - Belgio e Croazia le sorprese' : Non ha mai allenato una nazionale, ma i tantissimi successi ottenuti negli anni con i club gli permettono di essere una delle voci più autorevoli nel mondo del calcio: Goldman Sachs si è rivolta a Carlo Ancelotti per presentare i Mondiali di Russia. "Credo che il Brasile sia favorito per la vittoria finale, perché Tite ha saputo costruire una ...

F1 Canada - Raikkonen : «L'errore in qualifica non ci ha favorito per la gara» : MONTREAL - Se per Sebastian Vettel il GP del Canada è stato un trionfo, per Kimi Raikkonen la delusione per il sesto posto è palpabile come ammette lui stesso nel dopogara: ' L'errore commesso in ...

F1 - GP Canada 2018 : Lewis Hamilton favorito per la pole? Sebastian Vettel deve recuperare : Quest’oggi, a partire dalle ore 20.00 italiane, il circuito di Montreal (Canada) sarà teatro delle qualifiche del settimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Una tappa iridata attesa, nella quale le squadre hanno dovuto mutare sensibilmente gli assetti, rispetto al weekend di Montecarlo, essendo un tracciato in cui il motore e la precisione in frenata sono fondamentali. Per quanto fatto vedere nel corso delle prove libere, la Mercedes ...