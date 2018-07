Il decreto dignità perde pezzi | dopo rider e spesometro fuori voucher e contratti di

decreto dignità più leggero - senza i voucher : Al ministero dell'Economia si sta lavorando anche per limitare al massimo l'impatto anche di altre voci del capitolo fiscale. Così, dallo split payment , lo Stato trattiene a monte l'Iva sulle ...

Governo - il decreto dignità in dirittura d'arrivo. Ma perde pezzi : ... "Teniamo ben presente che quello che è l'atteggiamento dell'Italia ai tavoli europei sull'immigrazione è solo l'antipasto di quello che sarà l'atteggiamento ai tavoli europei sull'economia". ...

Luigi Di Maio definisce "leggende" il nodo coperture al decreto dignità ma indirettamente il sottosegretario Barra Caracciolo lo smentisce : Luigi Di Maio non ha dubbi: le coperture al decreto dignità ci sono. "Tutte leggende metropolitane" quelle sull'assenza delle coperture che "stanno pubblicizzando il decreto ": è solo una questione di bollinature, ma dal punto di vista sia politico, sia tecnico, è un decreto pronto", ha rassicurato il ministro del Lavoro intervenendo a Milano al Festival del Lavoro.Il sottosegretario all'Economia, Luciano Barra Caracciolo , ...

La Cgia promuove il decreto dignità : "Per le imprese oltre un miliardo di risparmi" : In vista dell'approvazione del 'decreto dignità' che, secondo indiscrezioni, dovrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana, l'Ufficio studi della Cgia ha stimato in poco più di 1 miliardo di...