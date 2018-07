Il 2018 anno record per le start-up In sei mesi investiti 250 milioni

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in DIRETTA - sabato 30 giugno. Ultima 'notte magica' al Foro Italico : cadranno altri record? : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018, cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30 con le batterie, poi dalle 19.00 ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in DIRETTA - sabato 30 giugno. Ultima “notte magica” al Foro Italico : cadranno altri record? : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. Nella piscina del Foro Italico dopo due giorni di spettacolo puro si attendono altri risultati di rilievo nelle due sessioni che chiudono un’edizione indimenticabile del meeting romano, che ha sancito in casa Italia l’inizio di un importante ricambio generazionale. Spettacolo assicurato anche per la terza giornata di gare. Si parte con ...

Tour de France 2018 - diciannovesima tappa Lourdes-Laruns : ultima battaglia sui Pirenei con Tourmalet e Aubisque : Venerdì 27 luglio: terzultima tappa del Tour de France 2018, la diciannovesima. Si affrontano le ultime vere montagne della Grande Boucle, prima di una cronometro fondamentale e della consueta passerella in quel di Parigi. Sta per terminare la corsa più seguita al mondo: c’è sicuramente bisogno di un altro spettacolo che potrà sicuramente arrivare. Si parte da Lourdes: 200 chilometri da percorrere. La prima ascesa di giornata, di quarta ...

F1 GP Austria 2018 - Carlos Sainz assolve Sebastian Vettel : “Non mi ha visto - non lo hanno avvisato”. Il ferrarista rischia la penalità : Sebastian Vettel rischia di subire una penalizzazione sulla griglia di partenza del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari avrebbe impedito a Carlos Sainz di dare il massimo nel suo giro lanciato: il tedesco, infatti, procedeva molto piano sul tracciato ed era sulla traiettoria dello spagnolo in uscita dalla curva 1. L’uomo della Renault è stato costretto ad allargare e a uscire dalla pista per evitare un ...

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1 / Gp Austria 2018 - pole position : così un anno fa (Zeltweg Spielberg) : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 Gp Austria 2018: la lotta per la pole position a Zeltweg Spielberg chiama ancora in primo piano Ferrari e Mercedes (oggi 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:00:00 GMT)

Le verità nascoste/ Anticipazioni 13 luglio e 29 giugno 2018 : Paula e Sara in crisi - cosa faranno? : Le verità nascoste, Anticipazioni del 13 luglio e 29 giugno 2018, in prima Tv su Canale 5. Le bugie raccontate da Paula e Sara dovrebbero avere fine, le due Saranno in grande difficoltà.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 22:54:00 GMT)

Estate 2018 - i vip si fanno biondi : dopo Monte - tocca a Bonucci : L'Estate è anche la stagione nella quale si può osare. Lo sanno bene i calciatori che - soprattutto quelli di un certo livello - devono concentrare nei mesi di giugno e di luglio le loro vacanze, dopo una lunga stagione alle prese con stress e pressioni varie (pur se nel benessere economico). Forse è spiegabile (anche) così il 'colpo di testa' di Leonardo Bonucci che sui social ha mostrato il suo nuovo look. Il difensore del Milan ha ...

Pallamano femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Montenegro e Spagna si giocheranno l’oro - l’Italia chiude sesta. I risultati di venerdì 29 giugno : Sarà Spagna-Montenegro la finale del torneo di Pallamano femminile dei Giochi del Mediterraneo. Questo il verdetto scaturito dalle due semifinali, aperte dall’entusiasmante successo delle montenegrine contro la Slovenia, per 26-23. Una gara senza storia quella di Tarragona, dove le giallo-rosse sono riuscite a difendere il proprio vantaggio fino alla fine, grazie alla superlativa prova di Sanja Premovic, autrice di 8 reti, mentre Jelena ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : i titoli di doppio vanno a Turchia e Francia : Si sono conclusi i tornei di doppio del Tennis ai Giochi del Mediterraneo: a Tarragona esultano la Turchia, oro nel tabellone femminile, e la Francia, vittoriosa tra gli uomini. Domani la conclusione del programma con le finali dei tornei di singolare, nelle quali due italiani tenteranno l’assalto alle medaglie di bronzo, a partire dalle ore 10.00. Nel torneo maschile vittoria per i transalpini Alexandre Muller e Corentin Denolly, che ...

Diretta MotoGp/ Prove libere Fp2 e Fp1 live - GP Olanda 2018 : sorpresa Vinales e Iannone - Marquez si nasconde : Diretta MotoGp Prove libere FP1 e FP2 live GP Olanda 2018 Assen: cronaca e tempi delle due sessioni sullo storico circuito (oggi venerdì 29 giugno).(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:10:00 GMT)

Calcio - Serie B : assegnati i diritti televisivi per il triennio 2018-21. Dove si vedranno le partite? : Quest’oggi sono stati assegnati i diritti televisivi per il triennio 2018-21 della Serie B di Calcio. Ad aggiudicarsi il pacchetto principale è stata Perform, che si era già assicurata tre partite a giornata per la Seria, con un’offerta di 22 milioni a stagione più bonus. Le partite verranno quindi trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Dazn. L’anticipo del venerdì sarà invece visibile anche in chiaro gratuitamente, con la ...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : la finale maschile è Croazia-Tunisia - Spagna e Turchia giocheranno per il bronzo : Si sono concluse le semifinali maschili del torneo di Pallamano ai Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona. I padroni di casa della Spagna masticano amaro, perché escono sconfitti dalla semifinale con la Croazia, finita oltre i tempi regolamentari. I croati affronteranno in finale la Tunisia, che nel primo incontro del giorno ha superato la Turchia. La semifinale tra Spagna e Croazia si è decisa nel secondo tempo ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : Jacopo Berrettini e Lucia Bronzetti domani giocheranno per il bronzo : Amara per i colori azzurri la quarta giornata di Tennis ai Giochi del Mediterraneo: sia nel torneo di singolare maschile Jacopo Berrettini, che nel tabellone femminile Lucia Bronzetti sono stati sconfitti in semifinale e domani dovranno giocare per conquistare la medaglia di bronzo. Berrettini è stato sconfitto in due set dal marocchino Lamine Ouahab con il punteggio di 6-2 6-2, e domani affronterà l’altro marocchino Amine Ahouda, battuto ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : prove libere 2. Maverick Vinales domina la scena davanti a Iannone. Rossi quarto - Marquez si nasconde : La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP mette, a sorpresa, Maverick Vinales (Yamaha) davanti a tutti. Lo spagnolo ex Suzuki ha saputo piazzare uno straordinario 1:33.378 durante il time attack finale dopo aver disputato un turno decisamente solido nel quale si è concentrato sulle gomme e sul passo gara. Alle spalle dello yamahista tanta Italia. Seconda posizione per Andrea Iannone (Suzuki) che ha saputo ...