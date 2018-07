I Negrita infiammano il CaterRaduno E che sberla ai pivelli dell' Indie!

agi

: CaterRaduno: i Negrita infiammano il Foro Annonario [Foto e video] - v_senigallia : CaterRaduno: i Negrita infiammano il Foro Annonario [Foto e video] - v_senigallia : CaterRaduno: i Negrita infiammano il Foro Annonario -

(Di domenica 1 luglio 2018) Benvenuti. Questo essenziale manuale è rivolto a quei genitori che non vogliono restare indietro, che vogliono capirci di più del mondo dei loro figli attraverso ciò che, come accade per tutte le generazioni, li crescerà e formerà più di quanto loro, mammà e papà, ne avranno mai capacità e potenzialità. La musica. La loro musica.