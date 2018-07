I ministri inglesi si sono riuniti per ripassare il piano in caso di morte della

huffingtonpost

(Di domenica 1 luglio 2018) Iavrebbero ripassato il progetto segreto per preparare il paese a 10 giorni di lutto nazionale, quando morirà la Regina: lo scrive il Times. Le prove del- noto come Castle Dove e denominato anche London Bridge - arrivano nella settimana in cui Elisabetta, 92 anni, ha cancellato la sua presenza a una cerimonia nella St Paul's Cathedral, poiché si sentiva poco bene.Secondo il quotidiano inglese, i funzionari si sarebberoper la prima volta nella stessa stanza per discutere del. Con loro, anche il primo ministro.Qualche giorno fa, una nota diffusa da Buckingham Palace annunciava la cancellazione di un'apparizione pubblicamonarca, perché "giù di corda". "Queen Elizabeth is feeling under the weather", ha dichiarato la fonte reale.Il Guardian, in un articolo, aveva reso nota la cosiddetta "Operazione London Bridge", il ...