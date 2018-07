I migranti sono ancora un' emergenza?

Salvini - bagno di folla a Pontida. E sui migranti tiene la linea dura : I porti sono e resteranno chiusi : Teleborsa, - Matteo Salvini arriva a Pontida per il tradizionale raduno della Lega alle 10,30 e, ad accogliere l'uomo del momento, un vero e proprio bagno di folla. "Matteo!" "Matteo!". "Sei un amore!"...

migranti - Salvini da Pontida : 'I porti sono e resteranno chiusi' - : Bagno di folla per il segretario della Lega al raduno annuale per la prima volta da vicepremier e ministro dell'Interno: "I porti per chi traffica esseri umani sono e resteranno chiusi". Sulle Europee ...

migranti : Trump - leggi Usa sono stupide : Le nostre leggi sono le più stupide al mondo. I repubblicani vogliono frontiere solide e nessun crimine. I Dem vogliono frontiere aperte e sono deboli sul crimine!". Tutte le notizie di Breaking News ...

migranti - da inizio anno in Italia ne sono sbarcati 16.566 : il 79 - 07% in meno rispetto al 2017 : ROMA - Dall'inizio dell'anno giovedì scorso, 28 giugno, sono sbarcati in Italia 16.566 Migranti, il 79,07% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando ne arrivarono 79.154. Dai dati ...

migranti - Travaglio : “Salvini? Racconta bugie - perché gli sbarchi continuano e i porti non sono stati chiusi” : “Salvini? Racconta bugie, perché gli sbarchi stanno continuando. L’Italia fortunatamente ha una Costituzione, deve rispettare dei trattati internazionali e la convenzione dei diritti dell’uomo. Quindi, continuano ad arrivare navi della Marina Militare Italiana e della nostra Guardia Costiera che portano i Migranti“. sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ...

Nave Ong spagnola imbarca migranti. Salvini : "I porti italiani sono chiusi" : Continua il braccio di ferro tra Matteo Salvini e le ONG che operano nel Mar Mediteranneo. Il leader della lega questa mattina ha pubblicato un post su Facebook, con il quale ha segnalato un'operazione in mare della Nave Open Arms, di proprietà di una Ong spagnola. Secondo la versione del Ministro, la suddetta Nave si sarebbe "lanciata" verso un barcone ed avrebbe fatto salire a bordo "una cinquantina" di migranti. Secondo Salvini il ...

Accordo Ue - e nuove polemiche - sui migranti : ecco chi sono i vincitori : Roma considerava fondamentale che passasse l'impostazione politica che effettivamente guida il documento: le migrazioni vanno gestite a livello europeo, con un approccio condiviso, dall'accoglienza ...

I migranti sono i nuovi ebrei. "L'antisemitismo è padre di tutti i razzismi" : Chi è vittima e chi carnefice? Lo straniero è criminale? La "razza" nella cronaca nera? Tante domande a cui prova a rispondere "Human Criminology", gruppo di accademici sui diritti lanciato a Milano. Merzagora , UniMilano, : "Non sono le mura di un carcere a dividere buoni ...

migranti - le uniche a pagare sono le Ong : Le grandi sconfitte di questo summit europeo sui Migranti sono le Ong. Il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk ha infatti detto che al Consiglio europeo "è stato inviato un messaggio chiaro a tutti, anche alle Ong: devono rispettare le legge, non devono ostacolare la guardia costiera libica. Questo dimostra il sostegno a Malta".Su questo punto, Oxfam accusa i capi di Stato e di governo europei di non essere "ancora una volta riusciti a ...

migranti - la Spagna è il Paese europeo in cui sbarcano più persone. Ma gli arrivi si sono dimezzati rispetto al 2017 : sono 44.629 le persone sbarcate sulle coste di un Paese europeo nei primi sei mesi del 2018, la metà di quelle arrivate nello stesso periodo dell’anno precedente. E lo Stato che ha dovuto sostenere il flusso più importante non è l’Italia, come le recenti vicende delle navi Aquarius e Lifeline inducono a pensare, ma la Spagna. Sulle coste iberiche sono approdate 17.781 persone contro le 16.452 sbarcate nel nostro Paese. ...

migranti - Minniti : “Governo Conte? Basta con propaganda. Le chiacchiere sono smentite da atti nel Parlamento Europeo” : “La politica di Salvini in Europa? Temo che non sia un successo, ma vedremo tra brevissimo tempo la controprova, visto che tra stasera e domani avremo l’esito del vertice Ue“. sono le parole dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, ospite di Omnibus (La7). “Temo che l’idea di una prova muscolare possa servire magari a conquistare qualche voto” – continua – “ma, finita la ...

Quanti sono - da dove vengono e cosa si lasciano dietro i migranti sbarcati in Italia nel 2018 : Quanti sono, da dove vengono e cosa si lasciano dietro i migranti sbarcati in Italia nel 2018 sono poco più di 16mila i migranti sbarcati in Italia nei primi sei mesi del 2018. La maggior parte di loro sono tunisini, eritrei, sudanesi e nigeriani. Scappano da povertà, persecuzioni e violenze. L’anno scorso oltre 68 milioni […] L'articolo Quanti sono, da dove vengono e cosa si lasciano dietro i migranti sbarcati in Italia nel 2018 ...

Quanti sono - da dove vengono e cosa si lasciano dietro i migranti sbarcati in Italia nel 2018 : sono poco più di 16mila i migranti sbarcati in Italia nei primi sei mesi del 2018. La maggior parte di loro sono tunisini, eritrei, sudanesi e nigeriani. Scappano da povertà, persecuzioni e violenze. L'anno scorso oltre 68 milioni di persone erano sfollate o rifugiate in un altro Paese. "Nessuno diventa un rifugiato per scelta", hanno ricordato le Nazioni Unite.Continua a leggere

Domodossola - vaccini in stanze diverse per migranti e bambini/ Sindaco : “Non sono razzista - la gente è stufa” : stanze vaccinazioni separate per bambini e migranti. Domodossola, il Sindaco Pizzi: "Portano malattie". Il primo cittadino del paese piemontese ha scritto all'Asl locale(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:21:00 GMT)