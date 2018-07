I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1 con la replica del quarto episodio | anticipazioni del

I Bastardi di Pizzofalcone Anticipazioni : stasera - domenica 1 luglio 2018 - il quarto appuntamento : Il nuovo caso coinvolgerà il duplice omicidio di una fratello e una sorella. Riuscirà Lojacono a risolvere la situazione anche questa volta?

I Bastardi di Pizzofalcone quarta puntata trama replica 1 luglio 2018 : I Bastardi DI Pizzofalcone quarta puntata. Continuano su Rai 1 le repliche della fiction con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Domenica 1 luglio 2018 rivedremo il quarto episodio della serie. Di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LA FICTION IN TV, STREAMING E replica I Bastardi di Pizzofalcone quarta puntata trama replica 1 luglio 2018 La squadra dei “Bastardi” del commissariato di Pizzofalcone guidata ...

I Bastardi DI PIZZOFALCONE/ Anticipazioni 1° luglio : Lojacono alle prese con un duplice omicidio (Replica) : I BASTARDI di PIZZOFALCONE tornano in onda oggi, domenica 1° luglio, in prima serata su Raiuno, con la replica del quarto episodio dal titolo "Gelo". Ecco la trama.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 08:25:00 GMT)

I Bastardi di Pizzofalcone - l’assassino insospettabile : anticipazioni replica 1 luglio : Proseguono su Rai1 le repliche delle vicende che vedono protagonista l’ispettore Giuseppe Lojacono, interpretato da Alessandro Gassmann, ne I bastardi di Pizzofalcone. Domenica 1 luglio alle 21.25 va in onda la quarta puntata. Ecco le anticipazioni. I bastardi di Pizzofalcone, trama della quarta puntata Un giovane ricercatore di grande talento e sua sorella, una ragazza tanto bella da togliere il fiato, vengono assassinati nel loro misero ...

Ascolti tv ieri - I Bastardi di Pizzofalcone vs Polonia – Colombia | Dati Auditel 24 giugno 2018 : Dati Auditel del 24 giugno 2018 Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, domenica 24 giugno 2018? Su Rai 1 ha tenuto compagnia ai telespettatori la replica della fiction I bastardi di Pizzofalcone, su Italia 1, invece, è andata in onda un’altra attesissima partita valida per i Mondiali di Calcio di Russia 2018 ovvero il match fra Polonia e Colombia. Su La7, prima dello speciale di Enrico Mentana per i vari ballottaggi, invece, è andato in onda ...

I Bastardi DI PIZZOFALCONE / Anticipazioni terza puntata : Giuseppe e la figlia 17enne (24 giugno) : I BASTARDI di PIZZOFALCONE, ecco le Anticipazioni della terza puntata: trama e info streaming della fiction TV in replica trasmessa dalla rete ammiraglia di Casa Rai.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 20:57:00 GMT)

I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1 - anticipazioni 24 giugno con il terzo episodio in replica : Continua l'appuntamento in replica con I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1. In attesa della seconda stagione, prevista in autunno, la rete ammiraglia ripropone gli episodi del primo capitolo della serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni editi da Einaudi Stile Libero. Scritta e diretta da Carlo Carlei (Il Confine), Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini sono i protagonisti di un'avvincente storia insieme a un cast corale formato, tra ...

I Bastardi di Pizzofalcone / Anticipazioni terza puntata : Lojacono fa i conti con il passato (24 giugno) : I bastardi di Pizzofalcone, ecco le Anticipazioni della terza puntata: trama e info streaming della fiction TV in replica trasmessa dalla rete ammiraglia di Casa Rai.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 16:47:00 GMT)

I Bastardi di Pizzofalcone terza puntata trama replica 24 giugno 2018 : I Bastardi DI Pizzofalcone terza puntata. Continuano su Rai 1 le repliche della fiction con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Domenica 24 giugno 2018 rivedremo il terzo episodio della serie. Di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LA FICTION IN TV, STREAMING E replica I Bastardi di Pizzofalcone terza puntata trama replica 24 giugno 2018 Le indagini del commissariato di Pizzofalcone continuano con una terza puntata piena ...

I Bastardi di Pizzofalcone - Gassmann indaga nel condominio dell’orrore. Anticipazioni replica 24 giugno : Proseguono su Rai1 le repliche delle vicende che vedono protagonista l’ispettore Giuseppe Lojacono, interpretato da Alessandro Gassmann, ne I bastardi di Pizzofalcone. Domenica 24 giugno alle 21.25 va in onda la terza puntata. Ecco le Anticipazioni. Il cadavere di una bellissima cameriera viene ritrovato nella cantina di un fatiscente condominio di Pizzofalcone. Le indagini inducono a ipotizzare che l’assassino possa essere il marito della ...

Ascolti TV | Domenica 17 giugno 2018. Brasile – Svizzera al 36.3% - I Bastardi di Pizzofalcone 10.5% - Giletti 9.2%. Balalaika al 12.6% : Brasile - Svizzera I dati auditel di Domenica 17 giugno 2018 saranno diffusi più tardi a causa di un inconveniente tecnico. Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.007.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 Brasile – Svizzera ha raccolto davanti al video 7.461.000 spettatori pari al 36.3% di share e a seguire Balalaika – Dalla Russia col Pallone ha intrattenuto 1.907.000 spettatori con il 12.6% di share. Su ...

Ascolti TV | Domenica 17 giugno 2018. Brasile – Svizzera al 36.3% - I Bastardi di Pizzofalcone 10.5% - Giletti 9.2% : Brasile - Svizzera I dati auditel di Domenica 17 giugno 2018 saranno diffusi più tardi a causa di un inconveniente tecnico. Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.007.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 Brasile – Svizzera ha raccolto davanti al video 7.461.000 spettatori pari al 36.3% di share. Su Rai2 Scomparsa nel nulla ha catturato l’attenzione di 1.532.000 spettatori (7.1%). Su Italia 1 Ti Presento i ...

Ascolti TV | Domenica 17 giugno 2018. Brasile – Svizzera al 36.3% - I Bastardi di Pizzofalcone 10.5% : Brasile - Svizzera I dati auditel di Domenica 17 giugno 2018 saranno diffusi più tardi a causa di un inconveniente tecnico. Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.007.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 Brasile – Svizzera ha raccolto davanti al video 7.461.000 spettatori pari al 36.3% di share. Su Rai2 Scomparsa nel nulla ha catturato l’attenzione di 1.532.000 spettatori (7.1%). Su Italia 1 Ti Presento i ...

Ascolti tv ieri - I Bastardi di Pizzofalcone vs Brasile-Svizzera vs Non è l’arena | Dati Auditel 17 giugno 2018 : Auditel 17 giugno 2018, bastardi di Pizzofalcone, Brasile vs Svizzera e Non è l’arena. Chi vince la gara Ascolti tv? Come è andata la sfida, secondo gli Ascolti tv di ieri, 17 giugno 2018, fra la replica de I bastardi di Pizzofalcone e la partita dei Mondiali di Calcio che ha visto contrapporsi Brasile e Svizzera? Come è andata, poi, la seconda puntata di Balalaika? Ad inserirsi fra i due contendenti è sicuramente stato anche Massimo ...