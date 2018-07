Hierro | c t per caso è l' unico «numero» che fa sperare la Russia

Spagna-Marocco - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Poco turnover per Hierro - spregiudicatezza per i Leoni dell’Atlante : Oggi si chiude il gruppo B, nei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Alle ore 20.00, l’Arena Baltika di Kaliningrad sarà teatro della sfida tra Spagna e Marocco. Le Furie Rosse vanno a caccia dei tre punti per assicurarsi gli ottavi di finale mentre i marocchini giocheranno per l’onore, avendo raccolto due ko nei precedenti incontri ed essendo stati aritmeticamente eliminati. La compagine di Fernando Hierro è in vetta al ...

Spagna - Hierro : 'Dimentichiamo la prestazione dell'esordio - Iran pericoloso. De Gea tra i top 3 al mondo' : ... che nella gara di esordio si è reso protagonista di un errore in occasione del secondo gol del Portogallo: "David giocherà " ha chiarito Hierro -, è fra i tre migliori portieri del mondo e abbiamo ...

Russia 2018 : Hierro “ct per caso” - per bookie può trionfare : Qualcuno lo ha chiamato ‘ct per caso’, ma lui in conferenza stampa ha dimostrato di avere un gran carattere, lo stesso che metteva in campo da difensore ferreo come il suo nome. Fernando Hierro si è ritrovato allenatore della Spagna all’improvviso, dopo l’esonero di Julen Lopetegui. “L’obiettivo non cambia, siamo qui per fare un grande Mondiale” ha precisato. Parole decise, così come il giudizio dei ...

Hierro : 'Firmerei per essere un nuovo Zidane' : Roma, 13 giu. , askanews, Accetta con entusiasmo e chiede fiducia Fernando Hierro, nuovo ct della nazionale spagnola che in meno di 12 ore ha perso un allenatore , l'esonerato Lopetegui, e ne ha ...