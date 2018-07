Grosso ramo cade in parco a Mantova | 4 feriti | uno è grave

Paura a Firenze : un Grosso ramo cade su tre auto in sosta : Paura a Firenze , dove un grosso ramo di un platano è caduto sulle auto in sosta questa mattina in viale Amendola. Tre vetture sono state colpite, due delle quali hanno subito ingenti danni. Sul posto sono interventi agenti della polizia municipale, tecnici del Comune e vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita. Il ramo si è staccato da un’altezza di circa quattro metri, è finito sull’insegna di un albergo e ha colpito le ...

