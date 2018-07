Grillo in auto per le strade di Roma | “Nemmeno una buca” E al fotografo che lo segue

Follie di Grillo : sale in auto blu e vuole il sorteggio : Beppe Grillo non ce la fa più. È evidente e non possiamo nemmeno biasimarlo. Come vi sentireste voi a vedere centinaia di sciamannati che vanno in giro per il Parlamento fregiandosi del vostro nome? Per Grillo i grillini sono diventati figli ingombranti e dispotici: ormai ogni volta che Beppe parla, qualcuno, a partire da Di Maio, lo smentisce. Tra poco inizieranno a trattarlo come il nonno, vagamente rintronato, che durante le cene di Natale se ...