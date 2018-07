Gran colpo francese | il Leonardo dei record comprato dagli arabi sarà esposto a Parigi

Pallanuoto femminile - Gran colpo della SIS Roma : la società capitolina acquista Izabella Chiappini : gran colpo di mercato della SIS Roma: la società capitolina di Pallanuoto femminile ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Izabella Chiappini, che arriva nel Lazio dopo aver praticamente saltato l’ultima stagione con Padova per i postumi di un infortunio alla spalla. La brasiliana naturalizzata italiana ha ripreso a giocare anche con il Setterosa, negli ultimi raduni che hanno preceduto i Giochi del Mediterraneo. La conferma arriva ...

Giampaolo applaude Ferrero : “Sabatini Grande colpo per la Samp” : “Penso che Ferrero abbia fatto un grandissimo colpo, reputo Sabatini tra i migliori conoscitori di calcio”. L’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, commenta così l’arrivo di Walter Sabatini nel club blucerchiato come responsabile dell’area tecnica. “Ho avuto la fortuna di parlare con lui 4-5 volte e ho sempre sentito grande competenza. Ci siamo sentiti una volta in questo periodo, adesso partorirà ...

Previsioni Meteo - attenzione all’Estate : arriverà di colpo nei primi giorni di Luglio con una Grande ondata di caldo africano : 1/27 ...

Prof. Antonio Giordano : 'Ancelotti Grande colpo di ADL - ci sarà da divertirsi' : Il professore Antonio Giordano, collaboratore dello staff medico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del workshop realizzato a Città della Scienza, per la presentazione del sistema 'Rigenera', Il Prof. Antonio Giordano , grande amico del presidente Aurelio De Laurentiis , ha commentato in modo molto positivo l'arrivo di Carlo Ancelotti ...

Colpo al riequilibrio/ L'autonomia fiscale al Nord un Gran danno al Mezzogiorno : Presto il nuovo governo si troverà ad affrontare alcuni temi molto importanti. Fra di essi, l'accordo fra lo Stato e tre regioni del Nord per la concessione di forme di 'autonomia differenziata'. La ...

Pagelle Brasile-Svizzera - Mondiali 2018 : 1-1. Magia di Coutinho - risponde Zuber con un Gran colpo di testa : Altro risultato a sorpresa ai Mondiali di calcio: il Brasile non va oltre il pari con la svizzera. Finisce 1-1: a Coutinho nel primo tempo, risponde Zuber in avvio di ripresa. Andiamo a scoprire le Pagelle del match. BRASILE 6 Alisson, 6: inoperoso nella prima frazione, bruciato da Zuber in avvio di ripresa. Marcelo, 6,5: partecipa alla manovra offensiva, ben amministrando nella fase difensiva. Miranda, 6: forse un po’ troppo lezioso in ...

Tour de France 2018 - brutto colpo per la FDJ : assenza pesantissima in vista della Grande Boucle : Thibaut Pinot non parteciperà alla prossima edizione del Tour de France per un principio di polmonite, brutto colpo per la Groupama-FDJ Il Tour de France 2018 perde un sicuro protagonista a meno di un mese dal via, si tratta di Thibaut Pinot che ha annunciato che non prenderà parte alla Grande Boucle per un principio di polmonite. Una botta non da poco per la Groupama – FDJ, che si affiderà dunque ad Arnaud Démare e a David Gaudu, scelto come ...

Calciomercato Roma - Monchi mette a segno un altro Grande colpo : nasce una squadra super talentuosa - ecco come cambia l’11 [FOTO] : La Roma è attivissima sul mercato, diverse trattative già chiuse dal club giallorosso mentre altre sono ai dettagli. Per la difesa è arrivato Marcano, lo spagnolo si candida ad essere un titolare della squadra e potrebbe giocarsi il posto con Fazio per far coppia con Manolas, sugli esterni Kolarov e Florenzi. Importanti novità per il centrocampo, dovrebbero andar via infatti sia Strootman che Nainggolan, chiuso il colpo Cristante, l’intenzione è ...

Calciomercato Parma - che mosse : ecco il doppio Grande colpo : Calciomercato Parma – Il Parma si muove per la prossima stagione, nonostante le ultime notizie sull’indagine della Procura Federale sull’ultima gara di campionato in Serie B contro lo Spezia. Intanto arriva un importante doppio colpo in entrata, arrivano due calciatori in grado di fare la differenza, stiamo parlando del portiere Viviano e del difensore Silvestre, accordi raggiunti nelle ultime ore, contratto triennale per il ...

Justin Kluivert alla Roma - affare quasi fatto : Gran colpo di Monchi (e Raiola) : grandissimo colpo di mercato di Monchi. La Roma ha praticamente chiuso per Justin Kluivert, figlio del "mitico" Patrick e uno dei giovani talenti più ammirati del calcio europeo. Kluivert è...

Colpo di scena al Grande Fratello : Alberto e Veronica - è successo nella notte (a pochissimo dalla finale) : Grande Fratello 15, il Colpo di scena che non ti aspetti a pochissimo dalla finale. O anche: la coppia che non ti aspetti. Sono rimasti in pochissimi nella Casa e lunedì 4 giugno sera (tarda notte è più veritiero) conosceremo il vincitore di questa edizione che tra sorprese, attacchi feroci e comportamenti poco ortodossi non si è fatta mancare nulla. Quattro finalisti – Simone Coccia, Alessia Prete, Matteo Gentili e Lucia Orlando – e due ...

Grande Fratello 15 : colpo di scena stasera? Malgioglio : “No comment” : Cristiano Malgioglio sibillino su Instagram: colpo di scena al Grande Fratello? Stasera andrà in onda la Finale del Grande Fratello 15 e a poche ore dall’inizio dell’ultima puntata del reality condotto da Barbara d’Urso, Cristiano Malgioglio ha caricato sui social una foto e una didascalia veramente strane e misteriose. Il cantautore ha infatti postato pochi minuti fa sul suo profilo Instagram un’immagine che ritraeva ...

Genoa - ufficiale l’arrivo di Criscito : “è il primo Grande colpo del mercato estivo” : Domenico Criscito è un nuovo giocatore del Genoa, ad ufficializzarlo è un tweet del club rossoblu sul proprio profilo Domenico Criscito torna al Genoa. Il club rossoblu ha ufficializzato su twitter l’acquisto del difensore, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo. Il 31enne Criscito aveva lasciato il Genoa dopo tre stagioni nel 2011 per trasferirsi al club russo. “Certi amori non finiscono mai. Soprattutto se sono ...

È di Mourinho il primo Grande colpo del calciomercato : 60 milioni per Fred : Il primo grande colpo del mercato estivo lo piazza il Manchester United. Mourinho ha convinto con circa 60 milioni di euro lo Shakhtar Donetsk a cedere il centrocampista Fred. Fred al Manchester...