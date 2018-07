Gp d' Olanda | Marquez vince su Rins e Vinales Dovi e Rossi ai piedi del podio

MotoGp - in Olanda vittoria per Marquez davanti a Rins e Vinales : Roma - Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Olanda, classe MotoGp: sul podio, accanto al campione del mondo, in sella alla Honda, anche Alex Rins , Suzuki, e Maverick Vinales , Yamaha, . Quarto posto per la Ducati di Andrea Dovizioso, quinto per Valentino Rossi, con la seconda Yamaha ufficiale ; ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : succede di tutto - ma alla fine vince Marc Marquez. Dovizioso (4°) rovina la gara di Valentino Rossi (5°) : Che spettacolo ad Assen. Marc Marquez ha ottenuto la vittoria del GP d’Olanda al termine di una corsa scoppiettante, come non si vedeva da anni in MotoGP, con un gruppo di piloti a battagliare a suon di sorpassi, contatti e sportellate. Il catalano ha approfittato della bagarre degli ultimi giri per allungare e prendersi la vittoria numero quattro della stagione, rafforzando la leadership nel Mondiale. Trionfo tutto spagnolo perché sul ...

MotoGp – Marquez stratega - Rins con il mal di stomaco e Vinales che voleva vincere : le prime parole dei piloti dopo il Gp d’Olanda : Marquez, Rins e Vinales giungono per primi sul traguardo del Gp d’Olanda: le impressioni a caldo dei tre piloti spagnoli Il settimo round del campionato mondiale di MotoGp termina nel segno di Marc Marquez. dopo una gara contraddistinta dai colpi di scena, dai sorpassi e dai contatti, lo spagnolo che viene incoronato re del Gp d’Olanda. Il pilota della Honda è quindi sempre più leader del Motomondiale. Secondo sul traguardo del ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : fuga di Marc Marquez - +41 su Valentino Rossi dopo il GP d’Olanda : Marc Marquez ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018. Lo spagnolo ha vinto il GP di Olanda e ora ha 41 punti di vantaggio su Valentino Rossi che si è dovuto accontentare del quinto posto ad Assen. Il Dottore precede di sei lunghezze il compagno di squadra Maverick Vinales mentre Andrea Dovizioso è sesto, ormai a un distacco abissale. Classifica Mondiale PILOTI F1 2018: # PILOTA PUNTI 1. Marc ...

