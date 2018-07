Gp Austria | Raikkonen | ' Auto grandiosa'

Kimi Raikkonen - GP Austria 2018 : “La macchina andava alla grande - la gara l’ho persa al via…” : Kimi Raikkonen mastica amaro dopo il secondo posto nel Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno, perchè il finlandese ha cullato fino alla fine il sogno di poter vincere la gara del Red Bull Ring. Il successo, invece, è andato a Max Verstappen, anche se il campione del mondo 2007 ci ha provato fino in fondo. “Sono arrivato vicino a Verstappen, spingendo al massimo, ma non penso che sarei potuto andare a vincere se ci fosse stato ancora ...

F1 - pagelle GP Austria 2018 : Max Verstappen vince e convince - Raikkonen si riscatta - Mercedes in ginocchio - Haas sugli scudi : Il Gran Premio d’Austria 2018 passerà agli annali sotto diversi punti di vista. In primis perchè consegna la quarta vittoria in carriera a Max Verstappen ma, soprattutto, perchè le vere protagoniste sono state gomme e motori delle vetture. Le prime hanno sofferto di blistering su diverse monoposto, i secondi hanno messo in ginocchio entrambe le Mercedes, cosa che non accadeva da tempo immemore (senza dimenticare i ko dei propulsori Renault ...

F1 - GP Austria 2018 : Verstappen festeggia davanti a Raikkonen e Vettel - ma è grande Ferrari! Ritirate le due Mercedes! : Uno scoppiettante GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, sorride a Max Verstappen (Red Bull), che vince nel GP di casa per la scuderia, davanti alle due Ferrari di Kimi Raikkonen e di Sebastian Vettel. Per la Mercedes è notte fonda! Ritiro per entrambe le macchine con Lewis Hamilton, che non si fermava anzitempo dal round in Malesia del 2016. Grazie a questo risultato, Seb si riporta in testa alla graduatoria ...

Gp Austria - Raikkonen : 'Ho faticato un po' nelle ultime curve' : Roma, 30 giu. , askanews, Quarta posizione per Kimi Raikkonen e seconda fila domani nel Gp di Austria di Formula1. 'Non è che abbia avuto grossi problemi nei miei giri ha detto ho faticato un po' ...

Formula 1 - qualifiche GP d'Austria : pole Bottas - poi Hamilton. Seconda fila Vettel-Raikkonen - Seb investigato : 16:34 Il meglio del sabato: - Griglia di partenza - Mercedes-Ferrari e gli specchietti - Guida del pilota - GP3, vince Ilott Di seguito tempi e cronaca delle qualifiche # Driver Time 1 Bottas 1:03.

Kimi Raikkonen - GP Austria 2018 : “Non potevo fare molto di più - domani proveremo a sfruttare le UltraSoft al via” : Kimi Raikkonen è moderatamente soddisfatto dopo il quarto posto conquistato nelle qualifiche del Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno. Il finlandese ha chiuso la sua giornata a 530 millesimi di distacco dal suo connazionale Valtteri Bottas, consapevole di non avere tra le mani una vettura alla pari di una Mercedes che, invece, sembrava davvero impeccabile. “Sinceramente non ho avuto grossi problemi nel corso di queste qualifiche ...

F1 – Raikkonen sincero dopo il 4° posto in qualifica in Austria : “non ho avuto grossi problemi” : Kimi Raikkonen sereno dopo il quarto tempo nelle qualifiche del Gp d’Austria: le parole del finlandese della Ferrari Tutto secondo pronostico, o quasi. La Mercedes domina le qualifiche del Gp d’Austria, ma in pole position ci va Valtteri Bottas che beffa di diciannove millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Un super tempo quello del pilota finlandese, che ferma il crono sull’1:30.130 che gli vale il primo posto sulla griglia ...

Gp Austria - Hamilton comanda le prime prove - Vettel quarto. Raikkonen è sesto : Il britannico, campione del mondo in carica, precede il compagno della Mercedes, il finlandese Valtteri Bottas, staccato di un solo decimo e unico, assieme allo stesso Hamilton, a scendere sotto il ...