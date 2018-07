Gp Austria | Hamilton | ' Le gomme non ce la facevano'

Formula 1 - Gp Austria : vince Verstappen. Vettel in testa al Mondiale - Hamilton k.o. : Problemi alle gomme per il campione del mondo in carica, costretto a tornare ai box: rientra davanti a Ricciardo, che al 54° giro si ritira. A 15 giri dalla fine, Verstappen guida con circa 10 ...

Lewis Hamilton - GP Austria 2018 : “Una gara difficile per noi. Dobbiamo analizzare i problemi di affidabilità” : E’ la notizia del giorno al termine del GP d’Austria, nona prova del Mondiale 2018 di Formula Uno: Lewis Hamilton costretto al ritiro e a perdere la vetta della classifica iridata riservata ai piloti a vantaggio del ferrarista Sebastian Vettel, avanti di un punto rispetto al britannico. Una corsa che, dopo i primi giri, sembrava in mano alle Frecce d’Argento ma poi il problema occorso a Vallteri Bottas e poi quello allo stesso ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel in testa - +1 su Hamilton dopo il GP Austria : Sebastian Vettel è tornato leader della Classifica del Mondiale piloti F1 2018. Il pilota della Ferrari ha sfruttato al meglio la rottura del motore di Lewis Hamilton durante il GP di Austria e, grazie al terzo posto ottenuto a Zeltweg, si è impossessato nuovamente del primo posto con una lunghezza di vantaggio sul britannico della Mercedes. Classifica Mondiale piloti F1 2018: # PILOTA PUNTI 1. Sebastian Vettel 146 2. Lewis ...

F1 - Hamilton si ritira e Vettel gli soffia la leadership : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria : Epilogo clamoroso del Gp d’Austria, Lewis Hamilton si ritira a pochi giri dalla fine e il terzo posto di Vettel gli vale la leadership del Mondiale Una gara assurda, un epilogo pazzesco quello del Gp d’Austria per certi versi storico. La Mercedes incappa in un doppio ritiro dopo 63 anni, favorendo il sorpasso della Ferrari nella classifica Costruttori e di Vettel in quella piloti. Il tedesco infatti, grazie al terzo posto di ...

