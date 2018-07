Gp Austria | Bottas si ritira dopo pochi giri

Ritiro Bottas/ Video F1 : problema al cambio per la Mercedes (Gp Austria 2018) : Ritiro Bottas nel Gp Austria 2018, Video F1. problema al cambio per la Mercedes del pilota finlandese. Delusione dopo la pole position di ieri: disappunto all'uscita dalla monoposto...(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 16:12:00 GMT)

F1 : Austria - Bottas si ritira : ANSA, - ROMA, 1 LUG - Ritiro al 14/o giro del Gp d' Austria di F1 per Vallteri Bottas : il finlandese della Mercedes si è fermato quando era in seconda posizione, secondo le prime impressioni per un ...

Gp d' Austria - Bottas in pole. Hamilton secondo - Vettel parte sesto per una penalizzazione : Di nuovo una prima fila tutta Mercedes: Valteri Bottas bissa la pole position di un anno fa sul circuito di proprietà della Red Bull, precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton di 19 millesimi. ...

F1 - GP Austria 2018 : la nuova griglia di partenza. Vettel sesto dopo la penalizzazione - Bottas in pole position : La penalizzazione inflitta a Sebastian Vettel per avere ostacolato Carlos Sainz durante la Q2 delle qualifiche ha rivoluzionato la griglia di partenza del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari aveva conquistato la terza posizione in pista ma è stato retrocesso fino alla sesta piazza: domani è chiamato a una gara in rimonta, non sarà semplice e dovrà inventarsi qualcosa. Il tedesco lascia così la terza posizione ...