Governo | il Decreto dignità in dirittura d' arrivo Ma perde pezzi

Isole minori - rinnovabili ancora al palo : il Governo sblocchi il decreto : ... per una foto collettiva con lo striscione "Isole 100% rinnovabili" , "a voler significare l'importanza per una vita e un'economia sostenibile nelle Isole minori", spiega una nota dell'associazione. "...

Decreto dignità - i consulenti del lavoro contro il Governo : “È un ritorno al passato. Si riduce la possibilità di assumere” : “La reintroduzione dalla causale è un ostacolo. Si torna indietro di 15 anni. E il rischio è che si blocchino le assunzioni”. I consulenti del lavoro sono, sostanzialmente, tutti d’accordo: sulle novità in tema di lavoro che dovrebbero entrare nel cosiddetto “Decreto dignità” voluto dal governo M5s-Lega, in particolare sull’inserimento della causale per i contratti a tempo determinato a partire dal primo ...

Precari - azzardo e addio allo spesometro Decreto dignità - il Governo prepara il varo : I contenuti: stretta sul Precariato, penalità a chi delocalizza, stop allo spesometro. Polemiche sul divieto della pubblicità alle scommesse

Governo contagocce : a giugno varato un solo decreto - a luglio Aule chiuse (quasi sempre) : Mentre nel mese di giugno è stato varato un solo decreto, per il mese successivo sono previste solo due sedute, una alla Camera e una al Senato

Governo - l'avviso degli industriali. Boccia : 'Così la crescita frena'. Il decreto slitta ancora : Questo a margine della presentazione di un'analisi del Centro Studi di Confindustria con la quale ha avvisato che l'economia italiana rallenta più del previsto, che è...

Governo - l'avviso degli industriali. Boccia : «Così la crescita frena». Il decreto slitta ancora : Già nella sua relazione annuale si era capito che Vincenzo Boccia, il leader degli industriali, non avrebbe fatto sconti al Governo. La conferma è arrivata ieri. Boccia ha bollato come...

Governo : Di Maio - lunedì-martedì decreto Dignità in Cdm : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Il decreto Dignità è scritto, il testo è pronto. Nei prossimi giorni, il prima possibile. Al massimo lunedì o martedì sarà approvato dal Consiglio dei ministri”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in una diretta diffusa sul suo profilo Facebook al termine del Cdm.“Tra qualche giorno -annuncia Di Maio-, datemi ancora un po’ di tempo, ...

Governo e annunci : sei consigli dei ministri - ma un solo decreto : ROMA 'Sei consigli dei ministri e non c'è stato ancora nulla per gli italiani'. Lo scrive l'azzurra Deborah Bergamini anche se più che una critica da oppositori sembra più che altro una constatazione. ...

Bari - decreto del Governo : processi sospesi fino al 30 settembre perché il Tribunale è inagibile : Il governo corre ai ripari per dare una prima risposta all’emergenza del Palagiustizia di Bari, dichiarato inagibile da quasi un mese per rischio crollo. Il Consiglio dei ministri, su proposta del titolare della Giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto legge con l’obiettivo di smantellare la tendopoli sotto la quale, da fine maggio, si stanno celebrando le udienze. Il provvedimento dispone la sospensione dei processi fino ...

Privacy : il Parlamento contesta il decreto al Governo - che nel frattempo è cambiato : Una rivisitazione del decreto di adeguamento sulla Privacy che deve varare il governo, attraverso la formulazione di osservazioni e condizioni, che prefigurano un parere positivo. E’ questa la richiesta che nelle Commissioni speciali sugli atti urgenti – ovvero il parlamentino che si è occupato di esaminare il Def e gli altri atti del governo uscente in attesa della formazione del nuovo esecutivo – il Parlamento formulerà al governo, ...

Avanzi locali sbloccati nel primo decreto del nuovo Governo : Il ministro dell’Economia: «Ripresa a ritmi più contenuti». «Sì» alla risoluzione di Camera e Senato:?«Congelare l’aumento dell’Iva». Sullo spread: «L’aumento dei tassi nelle ultime settimane è conseguenza fisiologica della transizione politica». E ancora:?«Una governance dell’Eurozona incompleta e inadeguata ha aggravato l’impatto della transizione politica» ...

Rider - Foodora : “Col decreto del Governo costretti a lasciare Italia”. Di Maio : “Nessuno demonizza - ma no ai ricatti” : Il governo si prepara al confronto con le aziende che usano i Rider. Sperando che non diventi uno scontro frontale, come invece ha fatto capire per esempio l’amministratore delegato di Foodora Italia, Gianluca Cocco, che al Corriere della Sera ha detto che se fossero vere le anticipazioni del cosiddetto decreto dignità, si dovrebbe concludere “che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino ...