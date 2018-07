Google Play Film apre al supporto HDR via cast sulle smart TV Sony e NVIDIA Shield TV

Google aiuta gli utenti a trovare le migliori app e giochi sul Play Store : Google aiuta i propri utenti a trovare le migliori applicazioni e i migliori giochi sul Play Store, grazie a un nuovo algoritmo che premia la qualità. L'articolo Google aiuta gli utenti a trovare le migliori app e giochi sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna la sample app "Universal Android Music Player" : Google ha deciso di aggiornare la sample app "Universal Android Music Player", che è stata riscritta usando Kotlin ed è arrivata ora alla v2. Le sample applications sono una risorsa molto importante che Google mette a disposizione degli sviluppatori di app per Android, che spiegano ed esemplificano come implementare le varie feature dell'OS.

App Google Beta si prepara a introdurre novità per gli Smart Display e nuove routine : La nuova Beta di App Google, arrivata alla versione 8.10, si prepara a introdurre diverse novità per gli Smart Display e a introdurre nuove routine

Il Google Play Store ha un bug nelle pagine dedicate agli sviluppatori : Negli ultimi giorni un bug del Google Play Store ha impedito agli utenti di visualizzare l'elenco completo di app disponibili per singolo sviluppatore

Google è pronta a dichiarare guerra a PlayStation e Xbox : Google sembra interessata a entrare nel mondo del gaming, molto probabilmente con un servizio di streaming, grazie anche a una serie di acquisizioni importanti.

Crollano le installazioni di alcune app a causa di un nuovo algoritmo sul Google Play Store : Numerosi sviluppatori hanno notato un preoccupante crollo delle installazioni la scorsa settimana, quando Google ha introdotto un nuovo algoritmo nel Play Store.

Google Duo per Android si aggiorna e si prepara a supportare tablet e smart display : Gli sviluppatori di Google Duo hanno dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell'applicazione Android, portandola così alla versione 36

L'app non ufficiale di Google Play Music per desktop ora supporta YouTube Music : Un'app non ufficiale ma al contempo piuttosto conosciuta e diffusa di Google Play Music per desktop adesso supporta anche YouTube Music. La notizia arriva direttamente dallo sviluppatore Samuel Attard, che ha reso il relativo update disponibile al download lunedì. I vantaggi rispetto alla versione per browser web sono evidenti. Anche per Messaggi Android c'è un'app simile.

Google aggiunge i DRM alle app Android nel Play Store per aumentare la sicurezza : Il team di Google ha apportato una piccola modifica alle app del Play Store che potrebbe rivelarsi di grande aiuto per la sicurezza degli smartphone Android.

Google semplifica la gestione degli abbonamenti del Play Store : Google, mediante l'introduzione di diverse novità, semplifica la gestione degli abbonamenti sottoscrivibili dal Google Play Store a utenti e sviluppatori.

Google Podcast sbarca ufficialmente nel Play Store : Google ha da poco pubblicato sul suo Google Play Store la sua applicazione Google Podcast che ci permetterà di ascoltare i nostri Podcast preferiti in mobilità.

YouTube Music non è ancora pronta per sostituire Google Play Music : Con YouTube Music Google ha provato a migliorare le funzionalità già offerte da Google Play Music ma queste due app non sono ancora pronte per essere fuse

Il font Google Sans è in test nelle ricerche e gli smart display si mostrano in Google Assistant : Google sta testando il font Google Sans nei risultati della ricerca e il supporto agli smart display appare nelle impostazioni di Google Assistant.

L'app Google Podcasts potrebbe essere presto disponibile sul Play Store : Google sarebbe già da tempo al lavoro su un'applicazione esclusivamente dedicata ai podcast e il cui nome potrebbe essere proprio "Google Podcasts"