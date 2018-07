Google Pay si prepara ad integrare le funzioni di invio e ricezione di denaro

Google Pay sbarca in Germania con 4 banche : Nelle scorse ore il servizio di pagamento Google Pay è sbarcato in Germania, ove sarà supportato da quattro istituti bancari locali. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Pay sbarca in Germania con 4 banche proviene da TuttoAndroid.

In Italia Google Pay continua a dare segnali di sé : possibili spiegazioni : Ieri vi riportammo la notizia di quello che sembrava essere l'avvio del rilascio in Italia di Google Pay, vista la comparsa della tecnologia a bordo di alcuni esemplari di OnePlus 6, 5 e 5T. Ebbene, ad oggi il roll-out sembra essersi esteso a dispositivi di altri produttori, come nel caso degli smartphone Nexus e Pixel, Xiaomi, ASUS e LG, viste le tante segnalazioni scattate nelle ore successive al nostro precedente articolo.

In Italia Google Pay su alcuni dispositivi Android : starà davvero arrivando? : Su alcuni dispositivi Android in Italia pare sia stato pizzicato Google Pay, il metodo di pagamento pensato dal colosso di Mountain View, che però presenta delle differenze sostanziali rispetto a Samsung Pay ed Apple Pay (gli altri due sistemi di pagamento che stanno prendendo piene su scala mondiale ormai da svariati mesi). L'applicazione pare sia comparsa in maniera spontanea a bordo di alcuni OnePlus 6, 5 e 5T, ma non a ridosso degli

Google Pay Disponibile In Italia! : Google Pay sembra essere arrivato in Italia e pronto all'uso. Download Google Pay APK per smartphone Android. Da oggi è possibile usare Google Pay anche in Italia per effettuare pagamenti con il telefono senza portafoglio e senza carta di credito Google Pay in Italia Grandi novità per tutti gli utenti Android! Finalmente il servizio Google Pay per effettuare

PayPal : maggiore integrazione con i servizi Google entro fine anno : La crescita dello shopping online nel mondo è ormai inarrestabile, e di conseguenza cresce in maniera costante il pubblico di utenti che si affida alle piattaforme di vendita online e digitali per acquistare beni e servizi. In un contesto del genere è inevitabile affidarsi a servizi di pagamento digitali che rendano semplici e istantanee le transazioni, e in tal senso uno dei più noti e utilizzati a livello globale continua ad essere

PayPal e Google più integrate : ci saranno pagamenti diretti in Gmail - YouTube e non solo : Appena qualche mese dopo la creazione di Google Pay, Google e PayPal stanno diventando decisamente più integrate, con tutti i vantaggi del caso: gli utenti potranno aggiungere i propri dati PayPal al proprio account Google Play ed effettuare pagamenti direttamente da Gmail, YouTube e non solo, senza dover effettuare log in e senza dover uscire dai servizi di Google.

Google Pay supporterà presto biglietti di voli - film e concerti : Un'importante miglioria è in arrivo per Google Pay e potrebbe tornare davvero utile durante la vita quotidiana di tutti noi, se non fosse che in Italia serve sempre molto tempo prima che le nuove funzionalità arrivino e si diffondano.

Google Pay continua la sua diffusione raggiungendo altre piattaforme web : Google ha annunciato il suo personale sistema di pagamenti questo gennaio, e da allora sta continuando a diffondersi sul web per desktop e altre piattaforme mobili!

Google Assistant Payments disponibile in 6 nuovi paesi - ma non ancora in Italia : Google estende il suo servizio di pagamento chiamato Google Assistant Payments ad altri sei nuovi paesi, fra cui tre dell'Unione Europea.