Golf – Open de France | grande vittoria di Alex Noren | Bertasio 16°

Golf - European Tour 2018 : Alex Noren trionfa nell’HNA Open de France : Alex Noren si aggiudica l’HNA Open de France (montepremi 7 milioni di dollari). Lo svedese trionfa con lo score complessivo di -7 (277 colpi), domando la concorrenza sul difficile percorso par 71 del Le Golf National di Parigi (Francia). Seconda piazza con un solo colpo di distacco dal vincitore per il britannico Chris Woods e gli americani Julien Suri e Russell Knox. Per Noren, 35enne di Stoccolma, il successo colto nel torneo più antico ...

Golf – HNA Open de France : Kinhult difende la prima posizione - fuori dalla top 30 tutti gli azzurri : Il giovane svedese dovrà fronteggiare nel giro finale Wood, Garcia, Rahm e Thomas Lo svedese Marcus Kinhult ha mantenuto la leadership con 203 (71 65 67, -10) colpi nell’HNA Open de France, terzo degli otto tornei delle Rolex Series dell’European Tour con un montepremi di sette milioni di dollari, che si sta svolgendo a Le Golf National (par 71), nei pressi di Parigi, percorso che ospiterà la prossima Ryder Cup (28-30 settembre). Sono ...

Golf - European Tour 2018 : Marcus Kinhult mantiene la vetta e prova la fuga all’Open de France. Nino Bertasio scivola indietro : C’è ancora Marcus Kinhult in vetta all’Open de France al termine del terzo giro. Lo svedese ha dato spettacolo sul Le Golf National, soprattutto nella prima parte, dove ha inanellato cinque birdie consecutivi. Il giro l’ha chiuso con 67 colpi, raggiungendo uno score totale di -10, che lo pone come il naturale favorito in vista di domani, quando si assegneranno, oltre al titolo, anche tre posti per l’Open Championship (ai ...

Golf - European Tour 2018 : Marcus Kinhult in testa all’Open de France. Risale Nino Bertasio! : È lo svedese Marcus Kinhult il leader dell’Open de France al giro di boa. Sul percorso del Le Golf National, sede della prossima Ryder Cup, è stata un’altra giornata complicata, ma Kinhult si è ben destreggiato, con un giro sei sotto il par e il rammarico di due colpi persi nel finale. Il suo score è -6, che gli vale due colpi di vantaggio sull’inglese Chris Wood. La classifica è in ogni caso corta e tutto è aperto. In terza ...

Golf – Eurotour - Open de France : Kinhult mostra colpi prodigiosi - Bertasio in rimonta : Nell’Open de France la situazione attuale vede Rahm e Thomas a ridosso della vetta, Pavan 55°, out Paratore, Manassero, Gagli ed Edorado Molinari Lo svedese Marcus Kinhult è il nuovo leader con 136 (71 65, -6) colpi nell’HNA Open de France, terzo degli otto tornei delle Rolex Series dell’European Tour con un montepremi di sette milioni di dollari, che si sta svolgendo a Le Golf National (par 71), nei pressi di Parigi, percorso che ...

Golf – Open de France : Bradley Dredge in vetta - Pavan 29° : Eurotour: all’Open de France in vetta Bradley Dredge, 29° Pavan. In evidenza Graeme McDowell, secondo, Justin Thomas e Jon Rahm, settimi. Gli altri azzurri in ritardo Sul percorso de Le Golf National (par 71), nei pressi di Parigi, che ospiterà la prossima Ryder Cup, è iniziato l’HNA Open de France, terzo degli otto tornei delle Rolex Series dell’European Tour con un montepremi di sette milioni di dollari, dove è in vetta il gallese ...

Golf - European Tour 2018 : Bradley Dredge svetta in testa all’HNA Open de France - italiani nelle retrovie : C’è un gallese al comando dell’HNA Open de France, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Le Golf National di Parigi, dove si svolgerà la prossima edizione della Ryder Cup. Bradley Dredge ha interpretato al meglio il primo giro, chiudendo in 67 colpi e piazzandosi in testa alla leaderboard a quota -4, con una lunghezza di vantaggio sull’inglese Andy Sullivan e ...

Golf – HNA Open de France - Edoardo Molinari guida il gruppo azzurro in gara : In gara alcuni candidati per i team di Europa e USA, che studieranno il campo, compreso Justin Thomas, numero due mondiale. Al terzo evento delle Rolex Series partecipano sei giocatori italiani Sul percorso de Le Golf National, nei pressi di Parigi, che ospiterà la prossima Ryder Cup, si disputa l’HNA Open de France (28 giugno-1 luglio), terzo degli otto tornei delle Rolex Series dell’European Tour con un montepremi di sette milioni di dollari. ...

Golf - European Tour 2018 : Matt Wallace trionfa nel BMW International Open - Thorbjoern Olesen superbo. Edoardo Molinari nella top 20 : Suona l’inno inglese in Germania, dove si è svolto il BMW International Open, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 72 del Golf Club Gut Laerchenhof di Pulheim. Matt Wallace ha trionfato al termine di un torneo estremamente equilibrato, chiudendo l’ultimo round in 65 colpi (-7) senza neppure una sbavatura e recuperando 8 posizioni fino ad issarsi in vetta con 10 colpi totali ...

Golf – BMW International Open : Edoardo Molinari chiude al 16° posto - la vittoria va a Matt Wallace : Terzo titolo per l’inglese dopo un’ottima progressione finale. Martin Kaymer secondo a un colpo Edoardo Molinari ha ottenuto un buon 16° posto con 284 (74 69 71 70, -4) colpi nel BMW International Open (European Tour), svoltosi al Golf Club Gut Laerchenhof (par 72) di Pulheim in Germania e vinto con 278 (73 69 71 65, -10) dall’inglese Matt Wallace. In bassa classifica Andrea Pavan, 56° con 291 (75 72 73 71, +3), e Lorenzo Gagli, 63° con 293 (74 ...

Golf – Eurotour - Bmw International Open : Edoardo Molinari diciassettesimo : Ci sarà una gran volata finale per il titolo con sei giocatori al primo posto e almeno altri dieci in corsa Edoardo Molinari, 17° con 214 (74 69 71, -2) colpi, è rimasto in alta classifica nel BMW International Open (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso del Golf Club Gut Laerchenhof (par 72), a Pulheim in Germania. E’ risalito Lorenzo Gagli, da 63° a 42° con 218 (74 74 70, +2), e ha perso terreno Andrea Pavan, 62° con 220 (75 72 73, ...

Golf - European Tour 2018 : equilibrio totale al BMW International Open! In sei in testa a un giro dalla fine : Regna l’incertezza alla vigilia dell’ultimo giro del BMW International Open. Sono in sei in testa alla classifica a diciotto buche dal termine. L’australiano Scott Hend ha vissuto una giornata complicata, girando sopra il par, in 73 colpi, facendosi quindi raggiungere in vetta a -5. Il migliore del gruppo di testa è stato Lucas Bjerregaard, devastante con otto birdie. Eppure il danese ha realizzato un doppio bogey e un bogey ...