Gli amici di Niccolò Bettarini raccontano l' accaduto alla polizia | Erano

Lorella Cuccarini : «Sul set con Gli amici di sempre» : «Dicono che sei fredda, maestrina, rigida, che interrompi sempre e, soprattutto, che sei bigotta», esordì scherzando – ma neanche troppo – la sua chimerica “rivale”, Heater Parisi, nel corso della Mia nemica amatissima, show televisivo del 2016 dal titolo di un brano di Gianni Morandi. Eppure lei, Lorella Cuccarini, che con l’eterno ragazzo di Monghidoro è oggi sul set (sardo) della fiction L’Isola di Pietro, dimostra tutt’altro ...

Schianto in moto : muore a 32 anni dopo una serata trascorsa con Gli amici : Tragedia a Palermo. Un ragazzo di 32 anni, Alessandro Salomone, ha perso la vita la scorsa notte in viale Regione Siciliana, nella bretella laterale in direzione Trapani, di fronte a Leroy Merlin. Alessandro stava...

Elena Santarelli e il post con le mamme deGli amici di Jack : Anche se sta vivendo una situazione molto difficile, Elena Santarelli trova sempre il modo di sorridere, soprattutto quando insieme a lei ci sono le mamme degli amici di Jack. Da mesi ormai la showgirl sta affrontando una lunga battaglia contro il tumore che ha colpito Giacomo, il primogenito nato dall’amore per Bernardo Corradi. La Santarelli è positiva ed è certa che il suo bambino riuscirà a superare questa prova, anche se fare i conti ...

Sbatte la testa giocando al parco con Gli amici - va a dormire ma non si risveglia : Leo muore a 8 anni : È morto forse per una emorragia cerebrale Leo Burton, 8 anni di Gosport, Regno Unito, dopo aver battuto con la testa mentre giocava al parco con gli amici. Dopo l'incidente non aveva mostrato alcun sintomo, ma, dopo essersi messo a letto, non si è più risvegliato. "È una tragedia che poteva capitare a chiunque".Continua a leggere

Luca Barbarossa : «Canto la mia Roma con Anna Foglietta e Fiorella Mannoia» - sul palco anche Gli amici Ambrogio Sparagna e Mannarino : Dove sta il problema? 'Nella mala politica. Viviamo nel luogo in cui chiunque diventa ministro di qualsiasi cosa. 'Roma è de tutti' è una chiamata alla responsabilità verso un paese intero. Roma è ...

La difesa delle acque e dell'ambiente priorità deGli amici del fiume a Ceva : IL Direttivo dell'ass. Amici del fiume ha deciso di chiamare a raccolta i soci, i simpatizzanti, i sindaci e tutti coloro che sono interessati a conoscere lo stato delle acque che scorrono nel nostro ...

Mondiali 2018 Russia - Maguire da tifoso a calciatore : 2 anni dopo replica la stessa foto con Gli amici : L'Inghilterra domenica ha spazzato via Panama con un larghissimo 6-1 senza possibilità di replica per gli avversari. Un match che ha visto Harry Kane firmare una tripletta , di cui due su rigore, , ...

Francia - fermati militanti di destra : volevano fare attentati contro Gli islamici : Una guerra senza quartiere ai musulman i, con attentati per colpire soprattutto gli islamici integralisti. Gli 007 francesi hanno fermato nelle scorse ore dieci militanti di estrema destra accusati di ...

Amministrative - il ballottaggio nero di Anagni : Gli amici di Batman Fiorito contro il candidato civico di CasaPound : Gli eredi di “Batman” Fiorito contro i fascisti del terzo millennio. Anagni, la città dei Papi e dello “schiaffo” bonifaciano, distante appena 60 chilometri da Roma, si ritrova quasi senza accorgersene il comune più nero d’Italia: il primo nella storia dove CasaPound è arrivata al ballottaggio per il sindaco. Un inedito derby nero-azzurro con il centrodestra a trazione Fdi-Lega, che si consumerà durante il ballottaggio di domenica. E un tripudio ...

Irama frena Riki nella classifica Fimi del 22 giugno - tutti Gli ex di Amici di Maria De Filippi al vertice : La classifica Fimi del 22 giugno 2018 è decisamente dominata dagli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi: il vincitore dell'ultima edizione Irama si conferma primatista dopo 3 settimane dal debutto del suo album Plume, che continua ad essere il più venduto e scaricato in Italia. Subito dopo debutta Live & Summer Mania, la riedizione dell'ultimo album di Riki: il vincitore della penultima edizione del talent show di Canale 5 si afferma ...

La ragazza lo ha lasciato : Gli amici provano a tirarlo su così : E' proprio vero che gli amici si vedono nel momento del bisogno, ma non sempre i tentativi di tirare su il morale a qualcuno hanno i risultati sperati. E' diventato virale sui social il...

La verità di Johnny Depp suGli amici - il dolore e le cadute : ‘Johnny Depp è malato’, no, ‘Johnny Depp sta alla grande': questi i commenti scatenati dalla star americana, per via di una foto con una fan, in cui sembrava un po’ sciupato, seguita a stretto giro da un altro scatto, in versione rockstar, diffuso dallo stesso Depp, in tour con gli Hollywood Vampires. Dove sta la verità? Nel mezzo, probabilmente. E a raccontarla è proprio lui, Johnny Depp, protagonista di ...

In vacanza con Gli amici a quattro zampe : attenzione a caldo e leishmaniosi - ecco tutti i consigli per partire sereni con i propri animali : Zecche, pulci, leishmaniosi, colpi di calore, ingestione di sostanze pericolose. E’ arrivata l’estate e si avvicinano le vacanze ma non dimentichiamo i nostri amici a quattro zampe. Non sono poche, infatti, le precauzioni da prendere prima di partire con gli animali domestici ed è bene fare attenzione a possibili ‘nemici’ a volte sottovalutati. “Le vacanze con i nostri animali – spiega Marco Melosi, presidente ...

Emma e Biondo insieme dopo Amici : "Sei la miGlior cosa della mia vita" : Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018 e hanno festeggiato i primi quattro mesi insieme. Il giorno tanto importante, che si usa chiamare mesiversario ormai, è stato ieri, il 13 giugno, e non potevano che trascorrere insieme questa giornata! Facendo i salti mortali, magari, oppure riuscendo a programmare gli impegni di lavoro e riuscendo a incontrarsi. Emma ha raggiunto Biondo a Firenze, dove lui si trovava per l'evento di moda Pitti ...