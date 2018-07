Giorno decisivo per il governo Merkel

Milan - Commisso si ritira?/ Rottura con Yonghong Li - ma il Giorno decisivo sarà il 6 luglio : Milan, Commisso si ritira? Rottura con Yonghong Li, ma il giorno decisivo sarà il 6 luglio: resta complicata la situazione della società rossonera, anche verso il ricorso al Tas(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 09:45:00 GMT)

Mandragora-Genoa : è il Giorno decisivo : GENOVA - Un mercoledì da leoni per la dirigenza rossoblù, che è pronta a sferrare l'ultimo assalto alla Juventus per regalare a Davide Ballardini almeno uno, se non entrambi, tra Rolando Mandragora e ...

Juventus - domani il Giorno decisivo per Perin : I bianconeri a un passo dall'accaparrarsi il portiere del Genoa. In entrata, continuano a essere monitorate le piste che portano a Cancelo, Morata e Pellegrini

E' il Giorno decisivo per il governo. E lunedì si porta il nome del premier a Mattarella : Rush finale su premier e squadra di governo: saranno Matteo Salvini e Luigi Di Maio a chiudere la quadra in un nuovo faccia a faccia che si terrà domenica. Il segretario leghista ha garantito che a Palazzo Chigi non andranno né lui né il capo politico dei M5s. Ma "abbiamo delle idee" su una figura 'terza' ai partiti, ha spiegato dopo aver votato, a Milano, in uno dei mille gazebo ...

Governo Lega-M5S - Giorno decisivo? Di Maio e Salvini alla resa dei conti [LIVE] Video : LIVE Governo Di Maio-Salvini: la nostra diretta di oggi, mercoledì 16 maggio 09:50 - Secondo recenti sondaggi condotti da Nando Pagnoncelli, il leader che in questo momento gode del gradimento maggiore sarebbe Matteo Salvini. Dal sondaggio si evince che il 44% degli italiani pensa che il leader della Lega si stia comportando responsabilmente in questa fase il 21% non giudica il suo operato, mentre il 35% pensa che le scelte di Salvini siano ...

Governo - Di Maio : 'Giorno decisivo'. Torna l'ipotesi della staffetta : 'Oggi possiamo chiudere'. Come al solito Luigi Di Maio si mostra ottimista, anche perché sa che se dovesse fallire la trattativa sul Governo la prossima volta non sarebbe lui il 'prescelto' del ...

Governo - Di Maio : «Giorno decisivo». Torna l?ipotesi della staffetta : «Oggi possiamo chiudere». Come al solito Luigi Di Maio si mostra ottimista, anche perché sa che se dovesse fallire la trattativa sul Governo la prossima volta non sarebbe lui il...

Governo - Di Maio : 'Giorno decisivo'. Torna l'ipotesi della staffetta : Nel caso di una improbabile staffetta Di Maio-Salvini con partenza grillina, la Lega otterrebbe ministeri pesanti , Difesa, Interni, Economia, etc., e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio:...

Governo - Di Maio : «Giorno decisivo». Torna l?ipotesi della staffetta : «Oggi possiamo chiudere». Come al solito Luigi Di Maio si mostra ottimista, anche perché sa che se dovesse fallire la trattativa sul Governo la prossima volta non sarebbe lui il...