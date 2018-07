Giorgetti | In Italia non abbiamo opposizione | sfida in Ue

ilgiornale

: 'Non abbiamo più opposizione qui perchè il popolo è con noi. In Italia l'opposizione non c'è più.' Dice Giorgetti.… - montince : 'Non abbiamo più opposizione qui perchè il popolo è con noi. In Italia l'opposizione non c'è più.' Dice Giorgetti.… - dariodivico : #pontida18 Giorgetti: “In Italia non abbiamo un’opposizione perché il popolo e’ con noi, i veri avversari li abbiamo in Europa” - MicEmiliaRomagn : RT @7novembre2015: ORGANIZZAZIONE POLITICA ITALIA NEL CUORE (MIC) -

(Di domenica 1 luglio 2018) "Oggi la Lega e Salvini sono in grado di cambiare la storia d'Europa. La Lega è già stata al governo, ma allora avevamo un', partiti che giocavano contro di noi. Oggi l'innon c'è, il popolo è con oggi". Giancarlo, sottosegretario alla presidenza Consiglio, dal palco di Pontida, lancia la"a chi comanda nel mondo e in Europa, a chi ha deciso che l'immigrazione e la sostituzione dei popoli sono una cosa buona, naturalmente per le vostre pensioni"."Nonpaura, non ce l'ha Matteo Salvini in particolare", aggiunge, convinto che solo il ministro dell'Interno "può cambiare la storia d'Europa" perché "qui ci sono i popoli che non accettano di stare sottomessi". "Oggiil popolo con noi - ha ribadisce il numero due della Lega -lanciato unaa quelli che comandano veramente e che sono cattivi, noi non...