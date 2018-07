Giochi del Mediterraneo – Pallavolo | l’Italia conquista uno splendido oro a Tarragona

Giochi del Mediterraneo – Pallavolo : Pinali d’oro a Tarragona : Giulio Pinali è medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 2018! A Tarragona si è chiuso in trionfo il cammino della nazionale maschile di Pallavolo, medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nella finale di oggi gli azzurri di Gianluca Graziosi hanno piegato i padroni di casa spagnoli 3-1 (25-22, 25-17, 33-35, 25-23), completando in maniera perfetta un torneo durante il quale, escluso il set perso oggi, non hanno concesso niente agli ...

Karate - verso i Giochi Olimpici Giovanili : Rosario Ruggiero qualificato di diritto. Sarà l’unico azzurro della spedizione : Per vedere il Karate alle Olimpiadi bisognerà aspettare ottobre, anche se saranno “solo” le Olimpiadi Giovanili. Per vedere una nutrita delegazione azzurra sul tatami, però, bisognerà probabilmente aspettare ancora due anni e le Olimpiadi di Tokyo. Con una eccezione: Rosario Ruggiero. Per il Karateka azzurro, infatti, la qualificazione è già certa essendo l’attuale leader del ranking mondiale dei -68 kg. Toccherà a lui essere ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : ITALIA IN TRIONFO! Il Mare Nostrum è azzurro - oro di Milan e compagni. Spagna ko : L’ITALIA ha vinto la medaglia d’oro nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Gli Imperatori del Mare Nostrum siamo ancora noi, la nostra Nazionale B ha demolito la Spagna padrona di casa per 3-1 (25-22; 25-17; 33-35; 25-23) e ha fatto festa a Tarragona confermando lo scettro di questa manifestazione in cui abbiamo sempre vinto nel nuovo millennio. La battaglia contro le Furie Rosse è stata particolarmente ...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : la Croazia vince la medaglia d’oro! Tunisia sconfitta in finale 24-23 : E’ andata alla Croazia la medaglia d’oro del torneo di Pallamano maschile dei Giochi del Mediterraneo, arrivata dopo il successo contro la Tunisia nella finalissima di Tarragona, con il punteggio di 24-23, al termine di una sfida molto entusiasmante e dall’esito incerto fino alla fine. Avvio di gara che ha visto le due compagini lottare punto a punto, con il primo allungo arrivato in favore dei nordafricani, capaci di portarsi ...

Giochi del Mediterraneo – Atletica - Filippo Tortu regala la medaglia d’oro alla 4×100 maschile : Filippo Tortu resiste al tentativo di rimonta del turco Ramil Guliyev e conquista il successo insieme a Federico Cattaneo, Eseosa Fausto Desalu e Davide Manenti in 38.49 Una serata finale ricca di medaglie per l’Italia dell’Atletica ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna. Nella sessione conclusiva della quarta giornata in pista, gli azzurri salgono altre otto volte sul podio con cinque ori, due argenti e un bronzo. Tre vittorie ...

Giochi del Mediterraneo – Beach Volley - medaglia d’argento per la coppia azzurra formata da Rossi-Caminati : La coppia azzurra ha conquistato il secondo posto nel torneo di Beach Soccer ai Giochi del Mediterraneo Gli azzurri Enrico Rossi e Marco Caminati hanno conquistato la medaglia d’argento nel torneo di Beach Volley dei Giochi del Mediterraneo 2018. La formazione italiana, guidata da Marco Pallottelli, in finale si è dovuta arrendere all’esperta coppia turca Giginoglu – Gogtepe 2-0 (21-18, 21-12). Nel primo set gli azzurri hanno ...

Beach volley Giochi del Mediterraneo 2018. Rossi/Caminati d’argento - quarte e sfortunate Traballi/Zuccarelli : Arriva una medaglia d’argento per la spedizione del Beach volley a Tarragona 2018. La medaglia è firmata da Marco Caminati ed Enrico Rossi che in finale non riescono a venire a capo degli esperti turchi Gogtepe/Giginoglu, mentre la finale, per il terzo posto, Agata Zuccarelli e Gaia Traballi non l’hanno potuta giocare per un risentimento addominale di Traballi che, in vista dei pRossimi impegni internazionali, ha consigliato ...