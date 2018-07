Giochi del Mediterraneo 2018 Streaming video e diretta tv | programma e gare 10^ giornata

Beach volley Giochi del Mediterraneo 2018. Rossi/Caminati d’argento - quarte e sfortunate Traballi/Zuccarelli : Arriva una medaglia d’argento per la spedizione del Beach volley a Tarragona 2018. La medaglia è firmata da Marco Caminati ed Enrico Rossi che in finale non riescono a venire a capo degli esperti turchi Gogtepe/Giginoglu, mentre la finale, per il terzo posto, Agata Zuccarelli e Gaia Traballi non l’hanno potuta giocare per un risentimento addominale di Traballi che, in vista dei pRossimi impegni internazionali, ha consigliato ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : Grecia e Turchia vincono i bronzi. Domani le finali per l’oro - c’è Italia-Spagna : A Tarragona (Spagna) si sono disputate le finali per il bronzo dei tornei di Volley validi per i Giochi del Mediterraneo, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Domani si giocheranno le finali per l’oro: l’Italia maschile affronterà la Spagna, tra le donne sfida tra Grecia e Croazia. Tra gli uomini la Grecia ha dovuto faticare più del previsto per avere la meglio sull’Egitto, sconfitto ...

Medagliere Giochi del Mediterraneo 2018 : ITALIA IN TRIONFO! Gli azzurri vincono! Demolite Spagna e Turchia - sfondata quota 50 ori : I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La XVIII edizione di questa competizione multisportiva, riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, regalerà come sempre grande spettacolo. L’ITALIA punta a vincere il Medagliere come accade ininterrottamente da Almeria 2005: l’obiettivo è quello di confermare la nostra supremazia in questa area geografica e di ribadire il ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i tornei a squadre premiano Spagna e Slovenia : Si sono conclusi i tornei a squadre del Tennistavolo ai Giochi del Mediterraneo: tra gli uomini oro alla Slovenia, mentre tra le donne affermazione della favoritissima Spagna, presentatasi a ranghi compatti all’appuntamento casalingo. In tutti i tabelloni sia individuali che a squadre gli azzurri non sono riusciti a spingersi oltre i quarti di finale nell’intera rassegna. Nel torneo maschile vittoria della Slovenia, che ...

Bocce - Giochi del Mediterraneo 2018 : Nanni e petanque doppio d’argento - bronzo per Mania e Venturini : Non arrivano medaglie d’oro per l’Italia delle Bocce nell’ultima giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. I due atti conclusivi per il titolo, infatti, non ci hanno purtroppo sorriso: Alfonso Nanni si è dovuto accontentare dell’argento nella raffa dopo aver perso contro il sanmarinese Enrico Dall’Olmo (12-2), stesso discorso ...

Giochi del Mediterraneo - l’Italia straccia la concorrenza : gli azzurri conquistano ben 156 medaglie : Sono centocinquantacinque le medaglie conquistate dall’Italia ai Giochi del Mediterraneo, con una già prenotata nel volley L’Italia conferma la sua leadership ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona, la delegazione azzurra festeggia con un giorno di anticipo la vittoria del medagliere come già avvenuto nelle tre precedenti edizioni. L’aritmetica certezza del successo davanti ai padroni di casa della Spagna è arrivata ...

Pallamano femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’oro va alla Spagna! Montenegro sconfitto in finale 27-23 : Si è chiuso con la vittoria della Spagna il torneo di Pallamano femminile dei Giochi del Mediterraneo 2018, con le padroni di casa capaci di sconfiggere in finale il Montenegro a Tarragona per il punteggio di 27-23, in una gara sostanzialmente mai in discussione. L’avvio di gara si è dimostrato tuttavia equilibrato con la Spagna che ha allungato solamente al quarto d’ora, trovando il massimo vantaggio sul 9-5, venendo poi recuperata ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia - che vagonata d’oro! Tortu - Grenot e Re guidano le staffette. Trionfi Perini e Pedroso : Non arriva soltanto l’oro della 4x100m guidata da Filippo Tortu nell’ultima giornata per l’Atletica leggera ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia conquista una valanga di medaglie in una serata davvero esaltante. Le due 4x400m non hanno deluso le aspettative e hanno confermato i favori del pronostico con una doppietta stellare. Davide Re ha trascinato Giuseppe Leonardi, Michele Tricca e Matteo Galvan verso il successo ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : URAGANO DI ORI! Trionfi a volontà nell’atletica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 30 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Spagna 8-9. Setterosa d’argento - ma quanti rimpianti : Il Setterosa manca l’appuntamento con la storia dei Giochi del Mediterraneo: la prima medaglia d’oro in assoluto della Pallanuoto femminile è della Spagna, che batte in finale l’Italia per 9-8. Medaglia di bronzo alla Grecia, che batte 15-5 la Francia, mentre il quinto posto è del Portogallo, che supera 16-8 la Turchia. Avvio positivo per il Setterosa, che sblocca con Garibotti, ma Forca pareggia subito. Ancora Garibotti ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : L’ITALIA CORRE! Oro nella 4x100m - Tortu vince il duello con Guliyev : L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella 4×100 ai Giochi del Mediterraneo 2018: la nostra staffetta ha trionfato con pieno merito al termine di una gara tiratissima e di buon spessore tecnico. Gli azzurri erano volati a Tarragona (Spagna) per conquistare il titolo nella competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum e non hanno deluso le aspettative, facendo capire che questa formazione può ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : URAGANO DI ORI! L’Italia vince il medagliere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 30 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : MUSCOLI ITALIA! Di Serio e Mouhiidine epocali - doppietta trionfale. Cavallaro d’argento : Si chiude con due ori e un argento la cavalcata dell’Italia di Boxe ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona. Raffaele Di Serio e Aziz Abbes Mouhiidine hanno reso ancor più bello il loro titolo, perché insieme hanno lanciato l’Italia verso il 50° trionfo in questa edizione. Non è riuscito a fare tris Salvatore Cavallaro, che ha comunque conquistato la medaglia d’argento. Primo a salire sul ring è stato Di Serio nella ...

