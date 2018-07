Germania | migranti | Seehofer lascia presidenza Csu e ministero in polemica con Angela

Germania - ministro Interno boccia proposta Merkel su centri migranti : Germania, ministro Interno boccia proposta Merkel su centri migranti Germania, ministro Interno boccia proposta Merkel su centri migranti Continua a leggere L'articolo Germania, ministro Interno boccia proposta Merkel su centri migranti proviene da NewsGo.

Germania - ministro dell’Interno Seehofer (Csu) boccia l’intesa raggiunta da Merkel in Ue sui migranti. Governo a rischio : Il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer ha detto ai vertici della sua Csu, riuniti a Monaco, di non essere soddisfatto dei risultati ottenuti da Angela Merkel al summit Ue di giovedì e venerdì per quando riguarda i migranti. Secondo quanto riferiscono fonti della Dpa, nella riunione il leader Csu ha affermato che né le proposte contenute nel comunicato finale né gli accordi bilaterali fatti dalla cancelliera risulterebbero efficaci ...

Germania - in gioco il destino della Merkel. Il fragile accordo sui migranti appeso al sì di Seehofer : Oggi la cancelliera è impegnata in una lunga giornata di incontri per sottoporre gli accordi siglati a Bruxelles all’esame della Csu bavarese, il partner di governo il cui ministro dell’Interno Seehofer ha criticato la linea della Merkel sui migranti. Giornata decisiva per la sopravvivenza politica del governo e della cancelliera...

I migranti in "centri sorvegliati" Ora la Germania fa sul serio : Angela Merkel ha definito accordi con 14 paesi per il ritorno rapido dei migranti che cercando di entrare in Germania. Il governo tedesco aveva annunciato il raggiungimento di un accordo con Spagna e Grecia... Segui su affaritaliani.it

Germania - accordo con 16 Paesi per rientro migranti secondari/ Ma Repubblica Ceca e Ungheria smentiscono Merke : Germania, accordo con 16 Paesi per rientro migranti secondari, ma Repubblica Ceca e Ungheria smentiscono Merkel. Il colpo di scena arriva in serata: i dettagli delle intese(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 20:33:00 GMT)

Accordo tra Germania e 14 Paesi per il respingimento rapido dei migranti alle frontiere : La Cancelliera tedesca Angela Merkel ha definito accordi con 14 Paesi per il ritorno rapido dei migranti che cercando di entrare in Germania. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa tedesca Dpa, dopo aver visionato un documento ufficiale. ...

Migranti - "no ai centro in Italia Nessun impegno con la Germania" "Macron stanco - lo smentisco". Video : "Non ho sottoscritto Nessun impegno specifico con Merkel" sull'accoglienza in Italia dei Migranti secondari. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa al termine del vertice Ue. "Ho chiarito alla Cancelliera Merkel... Segui su affarItaliani.it

Assist di Tsipras alla Merkel : "Riprendiamo noi i migranti dalla Germania" : Nel momento più difficile da quando è alla guida della Germania, Angela Merkel riceve un soccorso insperato: quello di Alexis Tsipras, il primo ministro greco famoso per essere stato uno dei più acerrimi avversari dell'austerity imposta per anno da Berlino.Il capo del governo ellenico, in un'intervista al quotidiano economico Financial Times, si è detto disponibile a sottoscrivere con i tedeschi un accordo che riammetterebbe in Grecia quei ...