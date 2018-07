Germania | la ‘richiesta’ di Boateng a Loew dopo la debacle Mondiale

calcioweb.eu

(Di domenica 1 luglio 2018)l’amarezza per l’eliminazione delladai mondiali di Russia per mano della Corea del Sud, Jerome, è pronto a ripartire per ricostruire la nazionale capace di vincere la coppa del mondo 4 anni fa. “Il posto in Nazionale non è mai stato un problema per me, non credo però di essere ancora arrivato all’apice della mia carriera -spiega il giocatore 29enne del Bayern Monaco in una intervista a ‘Welt am Sonntag’-. Insieme ai miei compagni voglio rappresentare lache tutti conosciamo: una squadra forte”. Per quanto riguarda la guida tecnica di Joachimsi è schierato dalla parte del ct: “Deve sicuramente continuare ad allenare la Nazionale.ci ha dato delle indicazioni chiare che purtroppo non siamo stati bravi a mettere in pratica sul campo”. (Int/AdnKronos)L'articolo, la ‘richiesta’ dila...