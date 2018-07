Germania | governo a rischio | Merkel “situazione seria” Ultime notizie | Grosse Koalition

Germania - CRISI DI GOVERNO? SEEHOFER BOCCIA ACCORDI MERKEL/ Ultime notizie : possibile rottura alleanza Csu-Cdu : GERMANIA, accordo con 16 Paesi per rientro migranti secondari, ma Repubblica Ceca e Ungheria smentiscono MERKEL. Il colpo di scena arriva in serata: i dettagli delle intese(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 19:01:00 GMT)

Germania - ministro dell’Interno Seehofer (Csu) boccia l’intesa raggiunta da Merkel in Ue sui migranti. Governo a rischio : Il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer ha detto ai vertici della sua Csu, riuniti a Monaco, di non essere soddisfatto dei risultati ottenuti da Angela Merkel al summit Ue di giovedì e venerdì per quando riguarda i migranti. Secondo quanto riferiscono fonti della Dpa, nella riunione il leader Csu ha affermato che né le proposte contenute nel comunicato finale né gli accordi bilaterali fatti dalla cancelliera risulterebbero efficaci ...

Germania : giorno decisivo per governo Merkel - dubbi su intesa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Germania - una 'fake news' sulla fine della coalizione di governo semina il panico : Berlino, 15 giu. , askanews, Una 'fake news' sulla fine della coalizione di governo guidata da Angela Merkel, per gli attuali contrasti sulla politica migratoria, ha brevemente scatenato il panico oggi in Germania. L'indice della Borsa di Francoforte, il Dax, ha perso subito mezzo punto percentuale, così come ne ha risentito il tasso di ...

Germania - tensioni nel governo sui migranti. Merkel 'No respingimenti' : ... è incentrata sul tema immigrazione: oggetto del contendere è la decisione di domenica di Merkel di bloccare un maxi-progetto di riforma della politica di asilo in 63 punti presentato da Seehofer. Il ...

Germania - scontro al governo sui migranti : Seehofer vuole la linea dura : Andrea Nahles ha definito come inopportuni 'spettacoli teatrali a scopi elettorali', le discussioni in parlamento fra Cdu e Csu sul nodo migranti. E lo stesso leader socialdemocratico ha ribadito che ...

Germania - tensione governo su migranti : 19.22 tensione tra la cancelliera Merkel e la Csu bavarese, suoi alleati di destra sul tema migranti. La Csu non intende arretrare dalla posizione che mira a respingere i migranti che arrivano in Germania,precedentemente registrati in altri Paesi europei Il capogruppo Dobrindt:"E'una situazione molto seria", i respingimenti "sono coperti dal diritto europeo","non vediamo la possibilità di aspettare una decisione europea". Merkel invece ha ...

Germania - la questione migranti spacca il governo Merkel : ministro Seehofer tira dritto e mette a rischio riforma Dublino : La questione migranti è al centro dell’agenda politica anche in Germania. E rischia, per la prima volta, di spaccare l’alleanza tra il partito di Angela Merkel, la Cdu, e il suo gemello bavarese, l’Unione cristiano-sociale (Csu). Una storia di amore e accordi mai interrotta fino a una settimana fa, quando il leader della Csu e ministro dell’Interno Horst Seehofer ha messo sul tavolo della cancelliera il suo ...

Germania - tensioni nel governo per la crisi dei migranti : ... 'falco' della Csu bavarese, minaccia apertamente Angela Merkel di procedere ad una decisione da solo, una cosiddetta decisione del ministro, sulla politica dei migranti, in assenza di un compromesso ...

