Gemma Galgani | tutto sulla dama più chiaccherata della televisione

Uomini e donne - Gemma Galgani torna insieme a Giorgio Manetti : sull'ipotesi parla ora Maria De Filippi : I fan storici di Uomini e donne da tempo si interrogano sul possibile ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti . Le ultime indiscrezioni della dama torinese avevano fatto sospettare a un ...

Maria De Filippi dice la sua su Gemma Galgani e Giorgio Manetti : Gemma Galgani e Giorgio Manetti: la dichiarazione di Maria De Filippi Nelle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne grande protagonista, come al solito, è stata Gemma Galgani per via della sua travagliata vita amorosa. Cosa le è successo? In pratica a Maggio ha iniziato a frequentare il cavaliere Marco. Purtroppo le cose non sono andate bene perchè si è messo di mezzo in qualche modo Giorgio Manetti, mandando all’aria tutto. ...

Temptation Island - Filippo Bisciglia : “Partiamo il 9 luglio”. E intanto Gemma Galgani svela : “Sono sull’isola per un motivo” : “Work in progress, so che aspettate la data di inizio, a breve l’annuncio, facciamo così ve lo dico subito”, ha scritto il conduttore Filippo Bisciglia sul suo profilo Instagram. Insomma, habemus data: il debutto della quinta edizione di Temptation Island è fissato per lunedì 9 luglio. Il reality delle corna, così è soprannominato sui social, accompagnerà il pubblico di Canale 5 per cinque puntate (con un solo raddoppio ...

“Glielo dovevo”. Temptation Island - Gemma Galgani arriva per Ida Platano. Che è ‘ridotta’ così : le foto : Fino a ieri i fan di Temptation Island (e di Uomini e Donne) erano convinti (e strafelici) di trovare anche Gemma Galgani nel cast. Complice un’indiscrezione circolata con parecchia insistenza, non si aspettava altro che rivedere la dama per eccellenza del trono over anche nel programma estivo condotto da Filippo Bisciglia. Oltre al rumor sulla presenza di Gemma, era stato circoscritto anche il ruolo che avrebbe avuto a Temptation. ...

Temptation Island 2018 - ecco cosa farà Gemma Galgani : Gemma Galgani ha spiegato sul settimanale Chi in cosa consisterà la sua partecipazione alla nuova edizione di Temptation Island, al via su Canale 5 lunedì 9 luglio con la conduzione di Filippo Bisciglia. La dama del trono over di Uomini e donne prenderà parte al reality estivo prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi come ospite (quindi non sarà nel cast fisso) per supportare la 'collega' Ida Platino, in gioco con il compagno Riccardo ...

Gemma Galgani : “Temptation Island? Sono andata per confortare Ida” : Gemma Galgani a Temptation Island per supportare Ida del Trono Over Gemma Galgani, la dama più famosa d’Italia e di Uomini e Donne, smentisce categoricamente la sua partecipazione alla nuova edizione di Temptation Island. Il programma condotto da Filippo Bisciglia non avrà, quindi, nel suo fresco cast, l’assoluta nemica dell’opinionista Tina Cipollari. E’, dunque, delusione […] L'articolo Gemma Galgani:“Temptation ...