Gb | brughiera Manchester in fiamme da giorni | bruciati 5 kmq

Incendio Manchester : la brughiera in fiamme da 4 giorni - distrutti 5 km² : Continuano a divampare le fiamme nella brughiera della Grande Manchester , in Inghilterra: l’ Incendio imperversa ormai da 4 giorni e tanti ce ne vorranno ancora prima che il rogo possa dirsi domato, spiegano i vigili del fuoco sul posto, secondo quanto riporta la BBC. Le fiamme , scoppiate giovedì scorso a Winter Hill, si sono propagate lungo un’area di 5 km². A complicare ulteriormente la situazione i forti venti che soffiano nella ...

Incendio a est di Manchester - il fuoco dilaga nella brughiera : case evacuate e scuole chiuse : Stato di emergenza nel Regno Unito per un Incendio divampato nella brughiera (Saddleworth Moor) fra le propaggini rurali della Grande Manchester, in Inghilterra, dove decine di vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme alimentate anche dalle alte temperature e dalla scarsa umidità. Sono state evacuate una cinquantine di case in via precauzionale e sono state chiuse due scuole. La paura è stata tanta nelle scorse ore in alcuni ...