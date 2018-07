Gay Pride | il sindaco Sala in testa al corteo canta “Bella Ciao” | “Milano isolata | ma sui

Gay Pride - le voci dal corteo : “Vogliamo più diritti per le famiglie arcobaleno - ma preoccupati dal governo dell’odio” : Tanta la partecipazione al Gay Pride di Milano. In molti hanno espresso amarezza per non vedere affermati i diritti Lgbt. “Manca il concetto di famiglia. Se un omosessuale sta con un altro omosessuale non vuol dire che non sia una famiglia“, ha affermato qualcuno. “Vorrei che ci venissero riconosciuti i diritti di tutti e magari poter avere dei figli”, ha aggiunto un ragazzo presente alla manifestazione. L'articolo Gay ...

Gay Pride - a Pompei il corteo sfila davanti alla basilica : estrema destra e cittadini in preghiera per protesta : Al Gay Pride di Pompei sono in migliaia a sfilare per le vie della città del Santuario della Beata Vergine del Rosario. Ed è proprio mentre il corteo sfila dinanzi alla basilica che un gruppo di militanti di Forza Nuova recita il rosario, insieme ad altri cittadini, in segno di protesta. “Stiamo assistendo a una sfilata di non so che cosa e dobbiamo difendere la nostra cultura – dice Salvatore Pacella di Forza Nuova – 20 anni fa una ...

Gay Pride - Spadafora : “Non si torna indietro sui diritti”/ Scontro Lega-M5s - ministro Fontana : “Parla per sé” : Gay Pride, Spadafora: “Non si torna indietro sui diritti”. Scontro Lega-M5s sul tema della famiglia. E il ministro Fontana risponde al sottosegretario alle Pari opportunità: “Parla per sé”(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 23:34:00 GMT)

Gay Pride a Milano - 'Civili ma non abbastanza' : Con il patrocinio del comune ma non quello del governatore della Lombardia. Sala: 'la città fa uno sforzo continuo per valorizzare la personalità di chiunque'. Colori arcobaleno anche a Padova, ...

Gay Pride - Spadafora : "Non torneremo indietro sui diritti" : Nel contratto di governo firmato da MoVimento 5 Stelle e Lega non c'è nulla che riguardi i diritti LGBT, tuttavia è stato scelto come sottosegretario alle Pari Opportunità Vincenzo Spadafora, a sottolineare che l'esecutivo non è completamente insensibile al tema. È però vero che nel Governo Conte ci sono due anime e proprio questo tema è uno di quelli meno condiviso tra gialli e verdi, tanto che il ministro alla Famiglia e la Disabilità ...

Scontro anche sui Gay. Spadafora al Pride di Pompei : nessuno toccherà i diritti. Fontana : noi riconosciamo la famiglia della Costituzione : Più che il dissenso della Lega, più che i moniti del Vescovo e gli inviti arrivati dal Santuario hanno potuto, da un lato, la curiosità e la voglia di resistere. E così Pompei si è ritrovata piena di manifestanti colorati e piena di gente, assiepata lungo i marciapiedi, affacciata ai balconi per accogliere e veder sfilare il corteo del Gay Pride. Uomini, donne, bambini col naso all'insù a leggere i ...

Gay Pride Milano 2018 - al corteo-parata arcobaleno 250 mila persone Sala : «Valori di condivisione sempre» : milano e la Pride Parade: un fiume di persone per il corteo-sfilata, circa 250 mila persone, tra musica e bandiere arcobaleno. L'appuntamento alle 15 in stazione Centrale, percorso fino a piazza ...

Gay Pride - il sottosegretario Spadafora : “Nessun passo indietro sui diritti civili. Necessario dialogare con tutti” : “Sono qui per testimoniare il mio sostegno e quello del governo. So che in una parte dell’esecutivo non c’è la stessa sensibilità ma l’Italia non tornerà indietro, non si perderanno i diritti conquistati”. Così il sottosegretario alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, che ha partecipato al Pompei Pride. “Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt, ma convocherò prestissimo le ...

