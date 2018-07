Gaia e Gaia | 17 anni | scomparse a Fermo I genitori | tornate a casa 

La Gaia invasione di Perugia non è affatto una questione di diritti civili. Il cavallo di Troia è una macchina da guerra : ... anche grazie a facili patrocini , l'onorevole Spadafora ha addirittura parlato a nome del Governo, nel suo esplicito appoggio al giro di affari che esiste dietro questo mondo e solo un collega di ...

Due 17ENNI SCOMPARSE nel FERMANO: ultime notizie, due ragazze di Fidenza sono svanite nel nulla, attivato il protocollo nazionale per cercarle, l'Appello delle famiglie(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 20:10:00 GMT)

Gaia Perasso e Gaia Fiorentini scomparse : sparite dopo una lite con i genitori : sparite nel nulla da venerdì sera. Cresce l?apprensione per Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini, entrambe diciassettenni originarie di Fidenza, Parma, in vacanza insieme ai genitori di...

PaGaiando tra le Vele tra mare e sociale : prove didattiche in acqua per ragazzi con disabilità motorie : "Coniugare il rispetto per l'ambiente, avvicinando i più giovani al mondo del mare, è l'obiettivo di questa manifestazione, ormai consolidata. - hanno evidenziato il vice presidente del Circolo ...

Gaia Tortora contro M5S/ Video La7 - "grillini sfuggono da confronto : non vogliono il contraddittorio" : Gaia Tortora contro M5S, vicedirettore del Tg La7 si scaglia contro i grillini che sfuggono dal confronto politico: "non vogliono il contraddittorio".(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 12:05:00 GMT)

I Radicali alla DoGaia : Situazione molto migliorata ma ancora carenze di personale : Una delegazione ha visitato il carcere di Prato, presente anche il deputato di Forza Italia Giorgio Silli

Lattanzi - Inaf - : da Gaia scoperte straordinarie. Ed è solo inizio : Roma, , askanews, - "Lo scopo principale di Gaia è la costruzione della più grande e dettagliata mappa della nostra Via Lattea". A spiegare la complessità e il valore della missione dell'Agenzia ...

Gaia Bermani Amaral/ L’attrice che dice “no” alla televisione per dedicarsi al cinema (Matrix Chiambretti) : Questa sera l'attrice italo-brasiliana, Gaia Bermani Amaral, sarà ospite nello studio di Matrix Chiambretti, in seconda serata, su Canale 5. Un'intima intervista e il suo nuovo film(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:07:00 GMT)

Astronomia - Gaia sotto i riflettori : la missione al centro di nuovi studi e protagonista di un workshop : Si è tenuto ieri, presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, il Gaia Science Day, workshop dedicato alla missione del programma scientifico dell’ESA, ideata per realizzare una mappa tridimensionale della nostra galassia, rivelandone la composizione, la formazione e l’evoluzione. L’evento è iniziato con l’intervento di Barbara Negri, Responsabile ASI dell’Unità seguito da Filippo Zerbi, Direttore Scientifico dell’Inaf, Marco ...

Astronomia - da Gaia nuovi tasselli straordinari della Via Lattea : Roma, 13 giu. , askanews, Ci ha regalato il più grande e dettagliato catalogo stellare della Via Lattea, avendo censito 1,7 miliardi di stelle con informazioni precise sulla loro posizione, la ...

“Siamo un talk - qui ci si confronta e le regole le facciamo noi”. Parla Gaia Tortora : Roma. “Sono stupita dello stupore, ho detto cose che dovrebbero essere normali”, dice Gaia Tortora al Foglio. Ma in realtà, se c’è stato tanto stupore e se c’è stato bisogno di specificare il nuovo corso nella diretta televisiva di “Omnibus” su La7, evidentemente la cosa non è così scontata: “La lin

Chi è la fidanzata di Cecchinato? Ecco Gaia - la ‘Peki’ a cui Marco ha dedicato la vittoria su Djokovic al Roland Garros : Marco Cecchinato conquista la semifinale al Roland Garros e scrive sulla telecamera un messaggio per ‘Peki’: Ecco chi è Gaia, la fidanzata del tennista a cui il palermitano ha dedicato la vittoria su Djokovic Pare non si frequentino da molto, eppure il feeling tra i due è tangibile. Stiamo parlando di Marco Cecchinato, autore di un incredibile quarto di finale al Roland Garros contro Nole Djokovic, e la fidanzata Gaia. La coppia è ...