Frosinone | le ultime novità dal mercato sull’attacco

sportfair

: #Frosinone, #Sportiello supera la concorrenza di #Gabriel. #Capozucca nuovo collaboratore dell'area tecnica - DiMarzio : #Frosinone, #Sportiello supera la concorrenza di #Gabriel. #Capozucca nuovo collaboratore dell'area tecnica - juventusheroes : RT @DiMarzio: #Frosinone, #Sportiello supera la concorrenza di #Gabriel. #Capozucca nuovo collaboratore dell'area tecnica - MarcoR222 : RT @DiMarzio: #Frosinone, #Sportiello supera la concorrenza di #Gabriel. #Capozucca nuovo collaboratore dell'area tecnica -

(Di domenica 1 luglio 2018)alla ricerca di un centravanti per dare maggior soluzioni a mister Longo in vista del campionato di serie A Ilpunta a confermarsi nella prossima Serie A, dopo la bella promozione di questa annata appena conclusa. Per farlo si affiderà a Gabriel in porta, affare ormai fatto, mentre proseguono le trattative per l’attacco. Il prossimo centravanti frusinate potrebbe essere Maxi Lopez, ex Udinese, il quale arriverebbe a parametro zero nel club guidato da mister Longo. Trattativa avviata, la società riflette vagliando tutte le opzioni a sua disposizione.L'articolo, ledalsull’attacco SPORTFAIR.