Frosinone - le ultime novità dal mercato sull’attacco : Frosinone alla ricerca di un centravanti per dare maggior soluzioni a mister Longo in vista del campionato di serie A Il Frosinone punta a confermarsi nella prossima Serie A, dopo la bella promozione di questa annata appena conclusa. Per farlo si affiderà a Gabriel in porta, affare ormai fatto, mentre proseguono le trattative per l’attacco. Il prossimo centravanti frusinate potrebbe essere Maxi Lopez, ex Udinese, il quale arriverebbe ...