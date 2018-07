Fortnite per Android | disponibili sui portali alcune versioni non ufficiali con malware

Razzo dei record per Fortnite - un utente scrive il proprio nome nella storia del gioco : La giornata di ieri di Fortnite è stata caratterizzata indubbiamente dal lancio del Razzo: un lancio a lungo atteso e che si è concluso con un'esplosione che ha causato un vero e proprio squarcio nel cielo. Sono impazzite le diverse community presenti sui social (la più vasta, per quanto riguarda la scena italiana di Fortnite, la trovate qui) con le teorie più disparate che hanno preso vita nelle prossime ore, pronte a essere confermate o ...

Fortnite : Epic annuncia un weekend di doppi XP per tutti i giocatori : Si prospetta un bel weekend per tutti gli appassionati di Fortnite, che come riporta VG24/7 riceveranno per tutto il fine settimana punti esperienza doppi dalle partite del celebre Battle Royale firmato da Epic Games.Il bonus agli XP è disponibile da oggi e sarà attivo fino a lunedì 2 giugno, quindi non mancate di cogliere l'occasione per racimolare il maggior numero di livelli prima che finisca la Stagione 4, che lascerà il posto a quella ...

Fortnite vs PlayerUnkown's Battlegrounds - la battaglia dei super ricchi - editoriale : L'allievo sembra aver superato il maestro, ma quest'ultimo non ci sta affatto a restare in disparte.Accantonata la causa legale con cui PUBG Corp. aveva accusato Epic Games di aver rubato l'idea della modalità battle royale di Fortnite dal suo PlayerUnknown's Battlegrounds, diatriba che si è dissolta in un nulla di fatto, i due giochi continuano a darsele di santa ragione sul terreno commerciale.Quattrocento milioni. Sono gli utenti che ...

Nuovi indizi per la Stagione 5 di Fortnite : si attivano le sirene di emergenza del Covo dei Cattivi : Sappiamo con certezza che la quinta attesa Stagione del popolare Fortnite prenderà il via il prossimo 12 luglio, come annunciato da Epic Games, ma non sappiamo quello che dovremo aspettarci da questa nuova ondata di contenuti.In rete sono già emersi vari indizi su cosa verrà proposto nella Stagione 5 e, nello specifico, si parlava di un ipotetico lancio dei razzi. Ebbene, come riporta Fortnite Intel, probabilmente i missili saranno legati alla ...

Il 69% dei giocatori di Fortnite ha dichiarato di aver speso soldi per acquisti in-game : Una nuova indagine sulla spesa della community di Fortnite rivela che oltre due terzi dei suoi giocatori hanno effettivamente speso soldi per il gioco Battle Royale free-to-play.Come riporta Games Industry, lo studio è stato condotto da LendEDU, che ha intervistato 1.000 persone che giocano frequentemente a Fortnite. I giocatori i questione, dedicano solitamente dalle sei alle dieci ore alla settimana al popolare titolo di sopravvivenza di Epic ...

I server di Fortnite saranno offline questa mattina per l'arrivo dell'aggiornamento 4.5 : Oggi è una giornata di novità per i numerosi giocatori del popolare Fortnite, verrà infatti pubblicato il nuovo aggiornamento 4.5 che porterà con sé alcune interessanti migliorie.Tuttavia, come al solito, ci sarà un periodo di manutenzione per i server, che andranno offline a partire dalle ore 10 proprio per l'arrivo dell'update.Come riportano i colleghi di VG247, dopo il periodo di manutenzione i giocatori potranno mettere le mani su alcune ...

Fortnite : superati i 300 milioni di dollari a maggio - rallenta però la crescita : Il successo di Fortnite sembrava inarrestabile, destinato a varcare i confini della nostra galassia per espandersi all'infinito nei meandri oscuri dell'universo. Come potevamo aspettarci, il Battle Royale di Epic Games ha fatto registrare a maggio incassi stellari. A sorpresa, invece, la crescita del gioco ha subito una prima piccola frenata, dopo mesi e mesi di espansione verticale.A rivelarlo sono i dati di SuperData, riportati da VG24/7, che ...

Epic Games fa causa a un ex dipendente per aver condiviso in anticipo i dettagli sui meteoriti di Fortnite : Epic Games sostiene che un ex dipendente abbia violato un accordo di non divulgazione, condividendo in anticipo i dettagli sui meteoriti di Fortnite.Mentre erano tutti entusiasti dell'evento di Fortnite con protagonisti questi meteoriti, qualcuno in casa Epic Games stava preparando un'azione legale e ora lo studio ha intentato causa contro Thomas Hannah, un ex dipendente che ha violato un accordo di non divulgazione.Secondo la causa, come ...

La mappa di Fortnite potrebbe subire delle modifiche per l'arrivo della Stagione 5 : Stando a quanto riportato dai colleghi di VG247, sono in programma alcune modifiche per la mappa del popolare Fortnite che potrebbero arrivare molto presto, con l'aggiornamento previsto per oggi.La conferma di questi ritocchi è arrivata da IGN, che ha condiviso le immagini relative alla nuova conformazione della mappa del gioco. Da quello che è emerso, Magazzino Muffito, Pinnacoli Pendenti e il Covo dei Cattivi presso le Spiagge Snob, subiranno ...

Fortnite per Android - attenzione alle fregature : Fornite per Android è ufficiale? Niente di più falso: si tratta dell’ennesima esca confezionata ad hoc per trarre in inganno sprovveduti e infettare smartphone e tablet con malware. Molti utenti cercano la versione per il robottino verde del popolarissimo gioco per console e pc, spinti anche dalla presenza di Fornite Battle Royal per iOS, ossia iPhone. Ma la fregatura è dietro l’angolo. Al momento, il gioco non è ancora stato diffuso ...

Fortnite si prepara per la modalità Parco Giochi - presto disponibile? : Siamo quasi giunti al primo anniversario di Fortnite, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games: tante le cose che sono cambiate dall'arrivo in early access del gioco sulla scena videoludica, e innumerevoli sono stati gli utenti provenienti da tutto il mondo che hanno preso parte ad almeno uno dei milioni di match avviati negli ultimi (circa) dodici mesi. Un'evoluzione lenta ma costante quella di Fortnite, e che ovviamente non accenna ...

Svelate Sfide della Settimana 9 di Fortnite - perché non vedremo leak sulla Season 5 : Ormai tutti i giocatori di Fortnite si aspettano, prima o poi, di leggere le Sfide della Settimana. In particolare siamo arrivati a conoscere le Sfide della Settimana 9, che sono state Svelate in anticipo. Si conosce anche la data in cui saranno disponibili, parliamo del 28 giugno. Armatevi quindi di santa pazienza se volete provare a superarle tutte. Eccole tutte: Infliggi danni esplosivi agli avversari (0/500) Cerca dei forzieri a ...

Le versioni fasulle Fortnite per Android mettono a rischio la privacy : L'applicazione potrebbe essere disponibile per Android entro l'estate. Attenzione alle versioni disponibili già da ora su internet. Sono infette di virus

Le versioni fasulle Fortnite per Android mettono a rischio la privacy : L'applicazione potrebbe essere disponibile per Android entro l'estate. Attenzione alle versioni disponibili già da ora su internet. Sono infette di virus