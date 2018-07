Formula 1 | la classifica piloti dopo il gran premio in Austria | ecco il ribaltone!

calcioweb.eu

: #Formula1, la classifica piloti dopo il gran premio in Austria: ecco il ribaltone! - CalcioWeb : #Formula1, la classifica piloti dopo il gran premio in Austria: ecco il ribaltone! - italianaradio1 : Si è appena concluso il GP d’Austria l’ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Ecco i tempi, tutti i risulta… -

(Di domenica 1 luglio 2018) Si è concluso ild’di1, clamorosi colpi di scena ed importanti indicazioni per il proseguo del campionato. Doppio ritiro pesantissimo per la Mercedes, problemi prima per Bottas e poi per Hamilton costretti a dare forfait, ne approfitta Verstappen che vince la gara conde sorpresa ma merito per quanto fatto vedere in pista ma soprattutto la Ferrari. Al secondo posto un ottimo Kimi Raikkonen, finalmente aggressivo, al terzo posto Vettel che vola in testa allacon un punto di vantaggio proprio su Hamilton. Clamorosi ribaltoni, incredibilmente può considerarsi una giornata positiva per la Ferrari.1, laVETTEL 146 HAMILTON 145 RAIKKONEN 101 RICCIARDO 95 VESTAPPEN 93 L'articolo1, lailinilCalcioWeb.