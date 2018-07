Formula 1 | il Mondiale dopo il GP Austria | Ferrari in testa nelle classifiche piloti e

CLASSIFICA Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : Vettel al comando! Gp Austria 2018 : CLASSIFICA FORMULA 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Austria 2018 a Zeltweg Spielberg. Vince Max Verstappen, ritiro per le due Mercedes e Sebastian Vettel torna in testa(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 21:17:00 GMT)

Formula 1 - Gp Austria : vince Verstappen. Vettel in testa al Mondiale - Hamilton k.o. : Problemi alle gomme per il campione del mondo in carica, costretto a tornare ai box: rientra davanti a Ricciardo, che al 54° giro si ritira. A 15 giri dalla fine, Verstappen guida con circa 10 ...

Formula 1 - GP Austria 2018 : vince Verstappen - Kimi 2° e Vettel 3°. Mercedes out - Ferrari leader del Mondiale : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Verstappen - 2 RAIKKONEN +1.504 3 Vettel +3.181 4 GROSJEAN +1 LAP 5 MAGNUSSEN +1 LAP 6 OCON +1 LAP 7 PEREZ +1 LAP 8 ALONSO +1 LAP 9 LECLERC +1 LAP 10 ...

Formula 1 - Ricciardo : 'Red Bull in crescita e in corsa per il Mondiale' : 'Sfida a due Hamilton-Vettel per il mondiale? Penso che Red Bull sia ancora in lotta, siamo lontani a livello di punti ma non siamo mai stati così dentro la lotta negli ultimi 4-5 anni. È ancora tutto ...

Mondiale di Formula Uno : è tempo di scommettere su Sebastian Vettel : Nulla è scontato. Il Mondiale di Formula Uno 2018 regala emozioni. E’ davvero tempo di scommettere su Sebastian Vettel. Lo

Formula 1 - Hamilton : 'La Mercedes può crescere nella seconda parte del Mondiale' : 'Finora abbiamo corso sette gare e ci sono stati molti alti e bassi - ha aggiunto il campione del mondo, parlando delle prestazioni della sua Mercedes - Una volta bene, altre non tanto. E questo deve ...

Sebastian Vettel torna in testa al mondiale di Formula 1 : Sebastian Vettel vince il Gran Premio del Canada. Il tedesco della Ferrari così torna in testa al mondiale di Formula

