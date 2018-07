Flessione Samsung Galaxy S9 nelle vendite | come mai non ingrana?

optimaitalia

(Di domenica 1 luglio 2018) Non stanno vendendo particolarmente bene iS9, che non starebbero riuscendo a tenere il passo deiS8. Secondo quanto appena diffuso dal leaker Ice universe, a cavallo di questo Q2 2018 si stima che il top di gamma asiatico, nella sua doppia versione, raggiunga quota 8 milioni di esemplari venduti, che diverrebbero 28 per la fine dell'anno: numeri tutto sommato di un certo tipo, ma comunque ben lontani da quelli fatti registrare lo scorso anno dall'allora top di gamma, che sforò il tetto dei 38 milioni di unità.Una diminuzione importante quella cui è andato incontro il produttore sudcoreano, ma anche del tutto prevedibile: in molti non hanno gradito l'estrema somiglianza estetica che intercorre tra la precedente e l'attuale linea, oltre ai pochi elementi di distinzione che sussistano lato hardware, di sicuro di caratura inferiore rispetto a quelli che avevano ...