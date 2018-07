Firenze | è nata Gloria | la sorellina della bimba farfalla morta sei mesi fa “Sofia ha

Firenze : è nata Gloria - la sorellina della bambina farfalla : «Lei - sana - è l'ultimo regalo di Sofia» : La cronaca, a volte cinica e spietata, li ha conosciuti come i genitori di Sofia, la bambina «farfalla» affetta da una malattia genetica scomparsa sei mesi fa , quando aveva otto anni e mezzo. Di ...

Firenze violenta : aggredita e rapinata in casa da due rom : Sono le 23.40 di mercoledì 27 giugno, la signora Aurora, come ogni sera negli ultimi due mesi da quando il marito è venuto a mancare, si chiude a chiave nella camera da letto del suo appartamento in via Settembrini, nel quartiere delle Cure, una bella zona residenziale di Firenze che, negli ultimi mesi, è stata teatro di raffiche di furti in appartamento.La signora si insospettisce per una serie di rumori che avverte provenire dal cortile ...

Mostro di Firenze - per Natalino l'incubo continua : «Ma mio padre non uccise» : Firenze, 23 giugno 2018 - La sera del 21 agosto del 1968, uscì di casa con la mamma, Barbara Locci , e lo «zio», Antonio Lo Bianco . E lui, che all'epoca non aveva ancora compiuto sette anni, fu l'...

Sopravvissuto al Mostro di Firenze - Natalino Mele : 'Vidi il sangue e iniziai a piangere' : "Vedendo che era con la testa così, la chiamavo non mi rispondeva, cominciai a piangere", è così che Natalino Mele ricorda la terribile notte in cui sua madre fu uccisa proprio davanti ai suoi occhi ...

Firenze - trova due aghi in mozzarella confezionata : Una studentessa 23enne, originaria della Puglia, ha rinvenuto in una mozzarella due aghi per cucire. La sgradita scoperta è avvenuta ieri sera nella sua abitazione in via Pier Capponi a Firenze mentre ...

Scuola : condannata dirigente a Firenze : ANSA, - Firenze, 19 GIU - Assumeva i suoi parenti come collaboratori scolastici e impiegati nei due istituti superiori di Firenze dove era direttore dei servizi amministrativi. Questa l'accusa per la ...

35a giornata : il Napoli crolla a Firenze - scudetto più lontano. Vola la Lazio. Baratro Cagliari - vince la SPAL. : Napoli crolla A Firenze- La 35a giornata potrebbe coincidere con l’addio allo scudetto del Napoli. Una resa totale quella di Sarri e dei suoi uomini. 3-0 a Firenze, decide la tripletta del Cholito Simeone. Sogni scudetto più lontani a tre giornate dalla fine. vince LA LAZIO, MILAN ,SAMP, ATALANTA BAGARRE EUROPA LEAUE Trionfa la Lazio […] L'articolo 35a giornata: il Napoli crolla a Firenze, scudetto più lontano. Vola la Lazio. ...

Napoli - frenata l'invasione a Firenze. Derby tra Mou e Pep per Jorginho : Grande delusione per i tifosi del Napoli di tutta Italia che contavano di invadere domenica lo stadio Franchi per la sfida con la Fiorentina. Invece, i sostenitori azzurri saranno tutti o quasi ...