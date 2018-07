Finisce l’esame di Maturità e torna a casa | Marco muore a 19 anni in un tragico schianto

fanpage

: RT @needhjshug: In tutto ciò vorrei dire che l'esame di maturità è la puttanata più grande che avessero mai potuto inventare. Una persona c… - GiuliGiuls99 : RT @needhjshug: In tutto ciò vorrei dire che l'esame di maturità è la puttanata più grande che avessero mai potuto inventare. Una persona c… - parapenn : Fra 10 giorni finisce la sessione Fra 10 giorni ho l'ultimo esame Io per quell'esame non ho quasi aperto libro Mi butto - Shady483 : L'esame è il 12 e sono a buon punto ma che palle, quando finisce questa sessione ?!?!?! -

(Di domenica 1 luglio 2018) La vittima è il 19enneColetta, studente di Piove di Sacco che stavando adopo l'esame orale sostenuto davanti alla commissione della sua scuola per la. coinvolto in un terribilein strada in cui sono rimasti feriti altre due persone.