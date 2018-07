Film al cinema in uscita a luglio 2018 | data | cast | trama | curiosità

Marcello Mastroianni - otto Film per un omaggio non scontato del Cinema Ritrovato a un divo universale : C’è chi lo ricorda vestito di bianco in riva al mare, sul finale de La dolce vita, mentre alza le mani e le allarga come per dire “e che vuoi che ti dica?”. C’è chi circoscrive gli istanti in cui, cappelletto nero sbilenco e megafono da set, detta ordini agli attori sul finale di 8 ½. O ancora chi ha in mente l’incipriato e anziano Casanova in fuga dalla furia rivoluzionaria del 1789 ne Il mondo nuovo. Ad ognuno il suo Marcello Mastroianni. divo ...

Cinema - Groucho Marx e i suoi fratelli al centro della rassegna I viaggiatori dell'utopia. Film restaurati - spettacoli e confronti con i fans : 'I viaggiatori dell'utopia' è il titolo della 13esima edizione del Tam Tam Digifest che si terrà tra Napoli, Caserta, Macerata Campania e Capaccio , Paestum, tra il 2 luglio e il 17 ottobre 2018. ...

Roma - al via la seconda edizione del Cinema Balduina : Film sotto le stelle nel quartiere della Capitale : Pellicole all’aperto, spettacoli live e la possibilità di vivere a pieno il quartiere Balduina di Roma. Torna l’appuntamento con la rassegna estiva realizzata dal Comitato Balduina nella suggestiva location del Parco delle Vittorie. L’evento, al via il 2 luglio nella scuola elementare Giacomo Leopardi, mette in programma film come La bella e la bestia, La forma dell’acqua e Come un gatto in tangenziale. Sul palco dei pre serata ...

Filming Italy - Sardegna Festival : Supercinema dedica una puntata speciale alla manifestazione - Best Movie : Supercinema il programma Tv di approfondimento su tutto ciò che riguarda il mondo del grande schermo: attori, film in uscita, Festival e tanto altro, condotto dallo stesso Antonello Sarno " dedicherà ...

Obbligo o verità - il nuovo Film horror di Jeff Wadlow al cinema : Obbligo o verita' esce oggi, 21 giugno 2018, nelle sale cinematografiche italiane. Si tratta di un horror basato su un gioco apparentemente infantile, provato da tutti almeno una volta nella vita. Ma al tempo in cui si giocava, da fanciulli, non c'erano risvolti horror. L'idea di Wadlow è proprio questa: l'innocenza di un gioco si trasforma in un incubo, quando si presentano dei risvolti paranormali inaspettati. Nel cast, Lucy Hale, Tyler Posey, ...

CinemaDays Luglio 2018 : quali Film vedere a 3 euro ed elenco cinema aderenti : Torna l’iniziativa dei cinemaDays dal 9 al 15 Luglio 2018. Vi proponiamo un elenco di film da andare a vedere a soli 3 euro e i cinema aderenti all’iniziativa. Siamo nel periodo estivo, tutti riapriamo gli armadi e riprendiamo i vecchi costumi, qualcuno ci sta ancora bene, qualche altro si è scolorito e quindi va ricomprato, se si esce però, lo si fa alla sola ricerca del fresco. cinemaDays 2018: quali film vedere dal 9 al 15 Luglio? Per ...

Cinema : 40 Film in programma al XIII Sole Luna Doc Film Festival (3) : (AdnKronos) - Per enfatizzare l’inserimento del Festival tra le attività di Palermo Capitale Italiana della Cultura, e per stabilire una connessione con la biennale Manifesta 12, quest’anno accanto ai Film ci sarà la sezione 'Le arti in Festival'. Un calendario di appuntamenti che si aprirà con 'Ren

Cinema : 40 Film in programma al XIII Sole Luna Doc Film Festival (2) : (AdnKronos) - Sono 28 i Film documentari in concorso, di cui 15 anteprime nazionalim che confermano il 'Sole Luna doc Film Festival' come luogo accreditato del Cinema del reale grazie alla capacità di mostrare le nuove tendenze del documentario internazionale e di promuovere registi emergenti. Tre l

Cinema : 40 Film in programma al XIII Sole Luna Doc Film Festival : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - Sono oltre 40 i Film - tra documentari in concorso, fuori concorso e lavori di video art - che riempiono quest'anno il cartellone della XIII edizione del Sole Luna Doc Film Festival che si terrà dal 2 all'8 luglio al complesso di Santa Maria dello Spasimo, a Palermo. U

«Una vita spericolata» e «The escape» - i Film al cinema questa settimana - : A 16 anni si trasforma in delfino per visitare il mondo degli uomini. Dal 21 giugno E ci sono anche «Sposami, stupido» Per ottenere il visto per restare in Francia, uno studente marocchino organizza ...

Nato a Casal di Principe - proiezione del Film di Bruno Oliviero a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano per Cinema Intorno al vesuvio. : Orario d'inizio spettacoli > ore 21.15 Infoline > 0815967493 Ingressi >Tutte le sere 4 ' e 3 ' con tessera Arci , che si potrà anche acquistare al botteghino della cassa nel corso delle serate, ed ...

Sposami Stupido Film al cinema : recensione e curiosità : Sposami Stupido è uno dei film al cinema in uscita questa settimana, mercoledì 20 giugno 2018. Si tratta di una commedia diretta e interpretata da Tarek Boudali e con Philippe Lacheau. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Sposami Stupido, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Épouse-moi mon pote DATA USCITA: 20 giugno 2018 GENERE: ...

Cinema : i Film in programma nelle sale di Grosseto mercoledì 20 giugno : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf 2017 al costo di 15 euro , per un anno sarà ...