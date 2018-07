Fiamme nella notte a Zafferana Etna | Fiat 600 avvolta dal fuoco

Auto in Fiamme nella zona della Clinica città di Bra : vigili del fuoco sul posto : vigili del fuoco di Bra e di Alba al lavoro nei pressi della Clinica città di Bra, dove ha preso fuoco un'utilitaria parcheggiata nei pressi di una rotonda. Intervento urgente, perché le fiamme sono ...

Roma - muore intrappolato nella mansarda in Fiamme a Monte Mario : In trappola nell'appartamento in fiamme. Un indiano di 36 anni è morto in un incendio scoppiato la notte scorsa in una mansarda in via Sciamamma, a Roma, posta in un fabbricato di tre piani. Le fiamme ...

Roma - muore intrappolato nella mansarda in Fiamme a Monte Mario : In trappola nell'appartamento in fiamme. Un indiano di 36 anni è morto in un incendio scoppiato la notte scorsa in una mansarda in via Sciamamma, a Roma, posta in un fabbricato di tre piani. Le fiamme ...

Terremoto Giappone - case in Fiamme e strade in frantumi nella prefettura di Osaka [FOTO e VIDEO] : 1/16 ...

Cagliari - disavventura nella notte per Daniele Conti : in Fiamme l’auto del dirigente rossoblu : La Porsche Cayenne di Daniele Conti è stata avvolta dalle fiamme nella notte, tempestivo l’intervento dei pompieri che hanno evitato il propagarsi delle fiamme Rogo nella notte in via San Saturnino, nel quartiere di Villanova a Cagliari. In fiamme due auto: a farne le spese anche la Porsche Cayenne di Daniele Conti, bandiera rossoblù e da poco nuovo Responsabile dell’area tecnica del Cagliari Calcio per le prossime tre stagioni. Il ...

Fiamme nella zona 167 ad Ispica : L'incendio sulla cui origine stanno indagando gli inquirenti alimentato dal vento ha distrutto anche alcuni alberi di carrubo

Garage in Fiamme nella notte a Dogliani e Magliano Alfieri - scontro auto-furgone a Mondovì : Serata e nottata decisamente impegnative per le squadre dei vigili del fuoco della provincia di Cuneo. Superati gli interventi per i danni provocati dalle frequenti piogge scese ieri , venerdì 8 ...

Battipaglia - palazzo in Fiamme nella notte : fermato il presunto piromane : Eboli. Tragedia sfiorata nella notte in piazza Mustacchio, dove si è temuto il peggio a causa di un incendio scoppiato in un palazzo intorno alle 2 di notte. Le fiamme, appiccate nell'androne del ...

Migrante ucciso - Fiamme nella tendopoli : 23.51 Colonne di fumo si alzano dalla vecchia tendopoli di San Ferdinando (RC), dove i migranti hanno appiccato il fuoco a copertoni e rifiuti di ogni tipo. Dalle prime notizie raccolte i migranti non hanno lasciato avvicinare né vigili del fuoco né forze dell'ordine. Si teme una reazione all'omicidio di Soumaila Sacko, il Migrante maliano di 29 anni ucciso da una delle fucilate che hanno ferito altre 2 persone. Domani l'Unione sindacale di ...

Ancora un incendio nella notte a Lecce - in Fiamme una Toyota Aygo. Indaga la Polizia - : Non accenna minimamente a placarsi l'ondata di incendi che stanno colpendo il Salento in questi giorni. Appena una giornata di tregua e che nella nottata appena trascorsa, a Lecce, è andata a fuoco un'...

Vigorovea - incendio in ditta smaltimento rifiuti/ Fiamme domate nella notte - "nessun pericolo particolare" : Vigorovea, incendio in ditta smaltimento rifiuti: operazioni di spegnimento durate tutta la notte, Fiamme domate ma ancora ignote le cause. L'appello del sindaco(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:18:00 GMT)

Il mondo scopre Flambus alla romana : in 5 mesi 10 mezzi in Fiamme nella Capitale : "L'autobus avvolto dalle fiamme in via del Tritone ha acceso l'attenzione sulla problematica dell'incendio...

Paura a Roma : autobus in Fiamme nella Capitale [FOTO] : 1/38 Vincenzo Livieri/LaPresse ...

Fiamme nella notte in casa di cura Villa Betania : c'erano 70 persone : Fiamme nella notte in una clinica a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, dopo la mezzanotte si è sviluppato un incendio nella casa di cura Villa Betania di via Pio IV all'Aurelio che ha ...