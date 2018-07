Festa de San Piero de Casteo | il consigliere Pellegrini alla celebrazione eucaristica

Si conclude ad Aci Trezza la Festa di San Giovanni Battista : Intanto la Commissione dei festeggiamenti ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono impegnati a portare avanti il mese di festa

Morricone - per i 90 anni a settembre grande Festa a Santa Cecilia : Una grande festa in musica all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia il prossimo 27 settembre , Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, ore 20.30, vedrà la presenza di grandi nomi, come il ...

Ragusa - iniziata la Festa ra' Scaccia in piazza San Giovanni - l'evento termina domani : Ragusa è probabilmente uno dei luoghi più belli e suggestivi della Sicilia. Grazie alle strutture di grande rilievo, Ragusa è chiamata anche "città dei ponti", e dopo il terremoto del 1693, che rase al suolo maggior parte del territorio, venne ricostruita nel 1900, suddivisa in due parti: da un lato Ragusa Superiore, e dall'altro Ragusa Ibla. Agli inizi del 2000, tutti i capolavori architettonici costruiti dopo il terremoto sono stati dichiarati ...

Due giorni di Festa per San Paolo : concerti di Simona Quaranta e Luisa Corna : Per quanto concerne gli spettacoli saranno due i concerti in programma , s abato 30 giugno alle 21 ci sarà Simona Quaranta , un'artista che ama unire la musica di qualita allo spettacolo, ...

A Chiaramonte Gulfi la Festa di San Giovanni : San Giovanni Battista a Chiaramonte Gulfi, oggi una santa messa per ricordare l’incendio di un anno fa

Ragusa - domenica Festa eterna per San Pietro e Paolo : Dal Mariele Ventre alla rassegna dei cori parrocchiali per celebrare a Ragusa la vigilia della solennita’ dei santi apostoli Pietro e Paolo

Susan Sarandon arrestata tra i maniFestanti a Washington : Roma, 29 giu. , askanews, Susan Sarandon è stata arrestata, e poi rilasciata, dopo una manifestazione a Washington contro il Presidente Donald Trump e la sua politica della 'tolleranza zero' nei confronti degli immigrati. L'attrice, premio Oscar per Dead Man Walking Condannato a morte, ha manifestato, insieme ad altre 575 donne aderenti ai movimenti &...

Apertura ufficiale della maniFestazione sagra del mare 2018 Festa di San. Pietro : Ricordiamo che tutti gli spettacoli della sagra del mare 2018 saranno ad INGRESSO GRATUITO. Questo il programma dettagliato della 1giornata: GIOVEDI' 28 giugno Ore 19.00 Apertura mostra ...

World Ducati Week - la Festa a Misano" : Spazio poi ai Desmo Owners Club, ben 266 sodalizi sparsi in tutto il mondo che contano oltre 35.913 soci presenti in 59 Paesi e rappresentano una 'costola' fondamentale dell'universo Ducati. Infine, ...

Negramaro - concerto Milano/ San Siro - 27 giugno : la grande Festa e l'omaggio a Dolores dei Cranberries : concerto Negramaro, Milano a San Siro del 27 giugno; la grande festa davanti a circa 50 mila persone. I più grandi successi della band e l'omaggio a Dolores dei Cranberries.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 09:17:00 GMT)

La Festa di San Pietro a Modica : stasera un musical : Il clou domani con l'uscita insieme dei due simulacri San Paolo e San Pietro che saranno portati in processione dalle 20.30

Negramaro in concerto a San Siro - Milano : 'Questa è una Festa per tutti noi' - FOTO : E poi mi sembra il modo migliore per simboleggiare il distacco ultraterreno con una grande donna e una grande amica che ha cambiato il mondo della musica". E infatti non manca l'omaggio a Dolores O'...

Festa San Pietro a Modica - raccolta rifiuti regolare in viale Medaglie d'Oro : L'assessore Lorefice comunica ai cittadini residenti nelle zone interessate dalla Festa di San Pietro che la raccolta dei rifiuti avverrà normalmente

Orgosolo. Festa grande per San Pietro - tra i colori più intensi dell'isola : Uno dei centri più suggestivi della Sardegna si prepara per la grande Festa in onore dei Santi Pietro e Paolo, che concentra eventi di fede, spettacoli e tradizione nella giornata di venerdì 29 ...