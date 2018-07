Federer | sono pronto per Wimbledon

Mondiali Russia 2018 – Federer e una passione… mondiale : “Cristiano Ronaldo fantastico! Le mie favorite sono…” : Non solo tennis per Roger Federer. Il campione di Basilea ha dato il suo punto di vista sui Mondiali di Russia 2018, elogiando la sua Svizzera e la prova di Cristiano Ronaldo Non solo tennis! Roger Federer è anche un grande appassionato di calcio e in passato ha ‘rischiato’ di fare anche il calciatore. Il campione di Basilea ha parlato dei Mondiali di Russia 2018, nei quali ha esordito la sua Svizzera con un ottimo pareggio ...

Nadal senza filtri in conferenza stampa : “Wimbledon? Non sono sicuro di andarci. Invidioso di Federer? Vi rispondo così” : Rafa Nadal non si è nascosto in conferenza stampa svelando un suo possibile forfait da Wimbledon. Il maiorchino ha poi risposto per le rime alle ‘solite domande’ sul record Slam di Federer Nella giornata di ieri, Rafa Nadal si è laureato campione del Roland Garros per l’11ª volta nella sua strepitosa carriera. Ennesima conclusione coi fiocchi di una stagione su terra rivelatasi pazzesca, anche a 32 anni. Il maiorchino adesso si ...

Stefanos Tsitsipas - il campioncino del futuro che imita Federer : “ho visto Roger e mi sono innamorato del tennis” : Stefanos Tsitsipas, giovane tennista greco fra i più promettenti della next-gen, ha svelato come Roger Federer abbia influenzato la sua carriera Stefanos Tsitsipas è uno dei prospetti più interessanti della next-gen. Nelle ultime settimane, il giovane tennista greco ha raggiunto le semifinali di Estoril e ha fatto sudare Del Potro nei 16esimi degli Internazionali d’Italia, mettendosi in luce anche a Roma. In una recente intervista ...

Zverev : 'Non sono ancora al livello di Nadal e Federer' : Quando è in forma è un top ten al mondo. Oggi ha sbagliato poche palle, non è stato facile. sono ai quarti di finale di un Masters 1000, sono felice di andare avanti'. Da numero 3 al Mondo, data ...