Famiglia | il ministro Fontana | Servono la mamma e il papà

Le affermazioni del neoministro della Famiglia Fontana accendono la polemica : L’11 Maggio è ufficialmente il giorno arcobaleno, giorno in cui dopo lunghe lotte, resistenze e cortei per un diritto che è sempre stato negato e, a volte, anche ignorato, è stata approvata la legge Cirinna' che prende il nome dalla senatrice Monica Cirinna'. La normativa regolamenta le unioni civili anche tra persone dello stesso sesso ed ha fatto la felicita' di ben 8.000 famiglie italiane [VIDEO] che hanno avuto finalmente riconosciuta la ...

Lorenzo Fontana - il ministro della Famiglia su Twitter blocca la Cirinnà : Nelle prime ore di governo Conte il leghista Lorenzo Fontana è stato uno dei ministri più discussi, con le sue dichiarazioni sulle “famiglie gay” poi respinte anche da Salvini. Tanto criticato che la senatrice del Pd Monica Cirinnà, prima firmataria della legge per le unioni civili, nella giornata del voto di fiducia a Palazzo Madama si era presentata a Fontana con indosso una maglietta dell’associazione dei genitori Lgbtqi. ...

Integralismo cattolico - antiabortismo e complottismo : cosa c’è nel libro del ministro della Famiglia : Abbiamo letto l'ultimo libro del neoministro della Famiglia Lorenzo Fontana, scritto assieme al banchiere e tradizionalista cattolico Ettore Gotti Tedeschi (già vicepresidente dello Ior) con introduzione di Matteo Salvini. Possiamo così dire, leggendo quello che scrive, che Fontana è un estremista antiabortista, un integralista religioso e il ministro più oscurantista che la Repubblica abbia conosciuto. Le sue idee sono una commistione di ...

Il ministro della Famiglia Fontana blocca su Twitter la senatrice Cirinnà : Nel giorno della fiducia al governo Conte al Senato, la senatrice Monica Cirinnà aveva dato il benvenuto al neo ministro alla Famiglia Lorenzo Fontana con la maglietta rosa delle "Famiglie Arcobaleno". Nonostante il sorriso del leghista, pare che il ministro non abbia mandato giù quel gesto tanto da spingerlo a bloccare su Twitter la senatrice, mamma della legge sulle unioni civili. È la politica ai tempi di Twitter. Ad ...

"Guardaci Ministro Fontana - ecco cosa significa essere una Famiglia" : Per il Ministro Lorenzo Fontana, semplicemente non esistono. Ma basta trascorrere un pomeriggio con loro per capire che Tommaso, Franco, Andrea e Lia sono "famiglia" esattamente come tutte le altre, e forse anche di più: "Quando diventare papà significa anche doversi battere perché il tuo status di genitore venga riconosciuto, ecco fai un'esperienza che forse tanti padri non fanno", spiega Tommaso Giartosio, 54enne ...

Lega - Fontana (presidente Lombardia) : “Ministro Famiglia su gay? È stato frainteso. Unioni civili vanno tutelate” : “Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana? È stato mal interpretato”. Così ai microfoni di Radio Lombardia il presidente della Regione, Attilio Fontana, commenta la discussa frase pronunciata dal suo omonimo, Lorenzo Fontana (“le famiglie gay non esistono”). “I diritti per le Unioni esistono” – afferma il governatore della Lombardia – “sono stati riconosciuti e io ritengo fondamentale che ...

GF15 - Barbara D’Urso contro il ministro Fontana : 'la Famiglia è amore' : Lunedì 4 giugno su Canale 5 è andata in onda la finale del Grande Fratello. Durante la puntata ci sono state tante sorprese, che hanno intrattenuto i telespettatori del piccolo schermo per tutte le 3 ore circa del reality. In studio oltre agli opinionisti erano presenti anche tutti gli eliminati dal gioco in precedenza e, a mano a mano che si arrivava al podio finale, sono arrivati anche gli ultimi rimasti ancora all’interno della casa più ...

Grande Fratello - Barbara D’Urso risponde a Fontana : «Caro ministro - la Famiglia è qualunque tipo di amore» – Video : GF15 - Veronica Satti e Valentina Barbara D’Urso non risparmia nessuno, nemmeno il neo-ministro della famiglia e della disabilità Lorenzo Fontana, in questi giorni agli onori delle cronache per le sue dichiarazioni sulle coppie omosessuali. Durante la finale del Grande Fratello 2018 la conduttrice ha lanciato una nemmeno troppo velata frecciata all’esponente leghista, che aveva sottolineato l’inesistenza delle famiglie gay per ...