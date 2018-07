Fallout 5 si concentrerà sul single player

eurogamer

(Di domenica 1 luglio 2018) Bethesda ha tenuto a precisare che il prossimo5, tornerà a concentrarsi sul giocatore singolo per la gioia di moltissimi appassionati allarmatisi alla vista di un capitolo della serie interamente devoto all'online, riporta WCCFtech.Stiamo parlando di76 naturalmente, l'ultimo capitolo della serie annunciato che ci porterà a giocare in compagnia di altri giocatori, rigorosamente connessi alla rete.Todd Howard ha detto che spin off multicontinueranno a coesistere con i capitoli numerati, per cui ve ne sarà per tutti i gusti e sia chi ama giocare online che viversi in tutta tranquillità la propria avventura sarà soddisfatto.Read more…