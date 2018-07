Facebook | condivisi i dati degli utenti con 52 big

Facebook conferma condivisione dati con Huawei e altre società cinesi : Facebook ha annunciato di avere condiviso i dati degli utenti con partner di almeno quattro società cinesi tra cui Huawei, il terzo produttore di smartphone al mondo, che è stato sottoposto a controllo da parte delle agenzie di intelligence statunitensi in merito a problemi di sicurezza. Facebook non smentisce la sua natura La società di social media ha affermato che Huawei, produttore di computer Lenovo Group e produttori di smartphone OPPO e ...

“Dati condivisi con 4 aziende cinesi” - Facebook sotto accusa : Washington, 6 giu. (AdnKronos) – Non si placano le polemiche su Facebook. Dopo quanto rivelato domenica dal New York Times sugli accordi sottoscritti dal social network con decine di produttori di telefonini e di altri dispositivi elettronici, con relativa condivisione di alcuni dati degli utenti, il quotidiano newyorchese ritorna sulla vicenda. L’azienda fondata da Mark Zuckerberg, scrive il Nyt, ha accordi di condivisione dei dati ...

Facebook - dati condivisi coi colossi cinesi. Schiaffo a Trump : Facebook ha condiviso dati degli utenti con almeno quattro aziende tecnologiche cinesi compresa Huawei, nella lista nera Usa perché considerata una minaccia per la sicurezza nazionale Segui su affaritaliani.it

Facebook : il NYT svela violazione della privacy - condivisi dati con produttori di smartphone : Secondo quanto rivela il New York Times, Facebook avrebbe stipulato accordi in violazione della privacy con almeno 60 produttori di smartphone, tablet e dispositivi mobili, consentendo loro di accedere ai dati di moltissimi utenti senza il consenso. Tra i “big” figurerebbero Samsung, Amazon, Apple, Blackberry e Microsoft. Le intese sarebbero tuttora in vigore anche se Facebook avrebbe iniziato a chiudere questi accordi a partire da ...

