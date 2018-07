Fabrizio Biasin | il disastro di Sampaoli e Maradona

Russia 2018 - Fabrizio Biasin : non sparate su Leo Messi - paga le strambe scelte del suo Ct : Nelle ultime 72 ore abbiamo detto di Messi : che è sopravvalutato, che se la fa addosso, che lontano da Barcellona vale poco, che Ronaldo al suo confronto è come Bono Vox con Young Signorino, che a ...

Russia 2018 - Fabrizio Biasin : nelle difficoltà Leo Messi si affloscia mentre Cristiano Ronaldo si esalta : Messi è il giocatore più forte del mondo, ma di sicuro non il più 'adattabile'. Ronaldo , invece, sì. Cr7 è il genere di leader che entra nello spogliatoio, pensa 'ok, oggi mi tocca giocare con dieci ...

Mondiali - per quale squadra tiferà Fabrizio Biasin : 'Sono i più scarsi di tutti' : Nel Mondiale 'degli altri' tiferò per i più pipponi tra i pipponi: forza Arabia Saudita! Sì, esatto, proprio loro che hanno testato gli azzurri alla prima uscita di Mancini e per poco non ci facevano ...