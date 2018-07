F1 – Verstappen | Raikkonen e Vettel protagonisti assoluti in Austria | le impressioni a

F1 - pagelle GP Austria 2018 : Max Verstappen vince e convince - Raikkonen si riscatta - Mercedes in ginocchio - Haas sugli scudi : Il Gran Premio d’Austria 2018 passerà agli annali sotto diversi punti di vista. In primis perchè consegna la quarta vittoria in carriera a Max Verstappen ma, soprattutto, perchè le vere protagoniste sono state gomme e motori delle vetture. Le prime hanno sofferto di blistering su diverse monoposto, i secondi hanno messo in ginocchio entrambe le Mercedes, cosa che non accadeva da tempo immemore (senza dimenticare i ko dei propulsori Renault ...

F1 - GP Austria 2018 : Verstappen festeggia davanti a Raikkonen e Vettel - ma è grande Ferrari! Ritirate le due Mercedes! : Uno scoppiettante GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, sorride a Max Verstappen (Red Bull), che vince nel GP di casa per la scuderia, davanti alle due Ferrari di Kimi Raikkonen e di Sebastian Vettel. Per la Mercedes è notte fonda! Ritiro per entrambe le macchine con Lewis Hamilton, che non si fermava anzitempo dal round in Malesia del 2016. Grazie a questo risultato, Seb si riporta in testa alla graduatoria ...

F1 – Hamilton entusiasta - Verstappen contento e Raikkonen felice della rimonta : le impressioni a caldo dei piloti dopo il Gp di Francia : Hamilton, Verstappen e Raikkonen parlano dopo la gara sul circuito intitolato a Paul Ricard: le impressioni a caldo dei piloti Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che negli ultimi giri ha beffato Daniel Ricciardo con un sorpasso magnifico. ...

F1 - GP Francia 2018 : Lewis Hamilton domina la gara davanti a Verstappen e Raikkonen - quinto Vettel : Lewis Hamilton (Mercedes) vince in scioltezza il Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018 e torna in vetta alla classifica del Mondiale (con +14 punti), approfittando dei guai di Sebastian Vettel (Ferrari) che hanno fatto concludere la gara al tedesco in quinta posizione. Molta parte della corsa odierna si è decisa alla partenza, con il ferrarista che, provando l’attacco a Hamilton, è andato a colpire il suo compagno Valtteri Bottas ...

Pagelle GP Canada 2018 : Sebastian Vettel impeccabile - Hamilton e Ricciardo limitati - bene Verstappen e Bottas - Raikkonen invisibile : Il Gran Premio del Canada regala meno spettacolo rispetto agli anni scorsi, ma vede un Sebastian Vettel dominante chiudere in scioltezza davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen. Tra record personali e tabù spezzati, andiamo a consegnare le Pagelle della gara di Montreal, con pochi piloti promossi a pieni voti. LE Pagelle DEL GP DEL Canada 2018 Sebastian Vettel – VOTO 10: Una gara impeccabile. Vince la 50esima gara in carriera dopo ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 3 - risultati e classifica. Max Verstappen il più veloce - Vettel - Raikkonen ed Hamilton lo inseguono a breve distanza : Le prove libere 3 del GP di Canada 2018, settima prova del Mondiale di Formula Uno, hanno sorriso a Max Verstappen (Red Bull), ancora una volta velocissimo. L’olandese ha preceduto di 49 millesimi la Ferrari di Sebastian Vettel, in ripresa rispetto a ieri. Tutti vicinissimi: in terza piazza l’altra Rossa di Kimi Raikkonen (a 51 millesimi dalla vetta) ed in quarta la Mercedes di Lewis Hamilton (a 51 millesimi dal leader). Più ...

F1 - Gp Canada Verstappen domina le libere - Raikkonen secondo : MONTREAL - Nonostante le polemiche sul suo stile di guida , la Red Bull di Max Verstappen si è confermata la macchina più veloce al termine delle seconde libere del Gp del Canada di Formula Uno. Con ...